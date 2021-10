Un système de notification mobile pour le sport et le GPS qui se voit à travers les vêtements

Les téléphones mobiles et autres technologies font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, les smartphones sont partout. Et lorsque celui-ci sonne, notre premier réflexe est de le sortir de notre poche afin de voir nos notifications. Cependant, en fonction de notre situation et de là où nous nous trouvons, le sortir n’est pas toujours la meilleure solution.

Afin de solutionner ce problème, des chercheurs viennent de développer une toute nouvelle technologie, qui utilise des lumières LED pour afficher les notifications de votre mobile à travers le tissu de votre poche.

Un système de notification lumineux pour mobile révolutionnaire

Ce système de notification lumineux pour téléphone se développe à l’Université de Waterloo au Canada. Cependant, le système PocketView est encore en phase de prototype, et se compose presque entièrement d’une série d’indicateurs LED à haute puissance, qui ont la capacité de briller à travers le tissu des différents vêtements.

Bien que pour le moment, l’utilisation de ce système se voit principalement sur les mobiles, il est possible que celle-ci diffère. En effet, son développeur pense désormais à l’adapter à d’autres appareils intelligents tels que des stylos ou des porte-clés.

En ce qui concerne l’objectif de PocketView, celui-ci est d’essentiellement de transmettre des informations pertinentes via un mécanisme très simple. Par exemple, vous pouvez afficher les notifications essentielles comme les courriels, les messages, les appels ou encore votre GPS. Son utilisation est également assez simple, le système PocketView affiche des icônes de base grâce à un éclairage monochrome.

Pour quelles applications ?

Afin de consulter les informations des notifications que vous recevez sans PocketView, ce n’est pas compliqué, il vous suffit de regarder l’écran de votre mobile ! Mais dans certaines situations, sortir son téléphone pour prendre connaissance de ses notifications peut s’avérer plus compliqué que prévu. Et c’est là que le système PocketView intervient. C’est le cas notamment lorsque vous êtes à vélo. Ce système de notification lumineuse vous fournira des données de navigation ou encore des appels et des messages importants, et tout cela sans vous distraire ou créer un danger lié à l’interaction avec votre mobile.

Pour ce qui est de son utilité pratique, Daniel Vogel, professeur agrégé d’informatique à Waterloo, explique que toute la concentration se dirige vers l’aspect technologie et la programmation de l’invention. Il explique que le PocketView pourrait même devenir un accessoire de mode. Son utilisation peut en effet être très large; le système de notifications lumineux pourrait se voir très utile dans les clubs ou encore dans le sport. « C’est quelque chose de si simple mais aussi une idée radicale qu’elle a beaucoup de potentiel. » déclare le professeur.

Plusieurs déclinaisons

A l’heure actuelle, le système PocketView se développe en tant qu’accessoire pouvant être utilisé avec des smartphones ou autres gadgets. Les prochaines utilisations de ce système ne sont, quant à elles, pas encore totalement définies. Ses créateurs envisageraient une possibilité de l’intégrer directement dans les appareils de destination.

En suivant cette logique, PocketView pourrait se révéler très intéressant, combinés aux téléphones portables pliables. Pour en savoir plus, vous pouvez dès à présent voire cette innovation à l’œuvre. En effet, l’équipe en charge de son développement à récemment posté une vidéo montrant certains des prototypes PocketView en action.