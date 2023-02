PowerNEST invente un système hybride (éolien/solaires) de toit qui produit 6 à 10 fois plus d’énergie

Choisir entre les panneaux solaires et des éoliennes peut s’avérer un choix compliqué. Dans la plupart des cas, les toits des bâtiments se parent de panneaux solaires, plus faciles à installer et également plus discrets que des éoliennes. Pourtant, le vent est une énergie beaucoup plus disponible que le soleil, avec l’avantage de pouvoir produire de l’énergie même la nuit. Au Japon, l’entreprise Ibis power a fait le choix de combiner l’éolien et le solaire dans un système hybride baptisé PowerNEST. Une invention assez révolutionnaire qui se caractérise par un système innovant de toiture fusionnant le matériel éolien et solaire afin de fournir de l’électricité aux immeubles de moyenne et de grande hauteur. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Le système PowerNEST combine donc deux sources d’énergies renouvelables qui sont le vent et le soleil. Il se présente sous la forme d’une éolienne qui possède des rotors tournants et inclinés, placée sous des grilles de panneaux solaires. Ainsi, les deux systèmes se combinent et se renforcent pour produire de l’énergie en continu. Et comme ils sont capables de combiner les deux sources, ils produisent environ 10 fois plus d’électricité que des panneaux solaires classiques, affirme l’entreprise. De ce fait, PowerNEST répond à trois problématiques, notamment la réduction des factures, la diminution de l’empreinte carbone et le respect des normes d’émission en vigueur. « Avec PowerNEST, vous pouvez atteindre l’indépendance énergétique hors réseau et réduire la consommation mondiale d’essence et de combustibles fossiles » explique l’entreprise.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour parvenir à ce résultat, Ibis power a ajouté des ailettes périphériques autour de l’architecture de l’éolienne. Cela favorise la canalisation du vent vers l’intérieur de l’éolienne. Pour cela, le système utilise l’effet Venturi, censé augmenter de 40 à 60 % le flux de vent vers l’éolienne. Pour rappel, cet effet est un phénomène de la dynamique des fluides, selon lequel « un fluide en écoulement subit une dépression là où la vitesse d’écoulement augmente, ou là où la section d’écoulement se rétrécit ». (Source Wikipédia). Cet effet amplifie donc considérablement la vitesse du vent qui se trouve au-dessus de l’éolienne.

Ensuite, un toit solaire bifacial est installé avec de plus grands angles. Ce qui permet de capter plus de lumière solaire qu’avec un toit traditionnel. Quant aux panneaux solaires, ils sont orientés de manière bifaciale pour générer de l’énergie au-dessus et en dessous tout en étant refroidis par l’air de l’éolienne. Ibis power affirme que leur procédé permet d’alimenter un immeuble de 15 étages de manière totalement silencieuse. Ce qui n’est pas habituellement le cas des éoliennes.

Quelle quantité d’énergie PowerNEST peut-il générer ?

Selon les informations données par l’entreprise inventrice de ce concept, le système PowerNEST utilise une conception solaire et éolienne intelligente qui peut capter 6 à 10 fois plus d’électricité que les panneaux solaires classiques. La solution proposée par l’entreprise peut s’adapter aux conditions météorologiques locales et optimiser la capture d’énergie, quelles que soient les conditions extérieures. Pour être efficace, le système doit être installé sur au moins 50 m² de surface et sur un immeuble de 5 étages au minimum. La production d’énergie dépendra tout de même de son orientation géographique ainsi que des obstacles qui entourent l’immeuble concerné. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Ibispower.eu.