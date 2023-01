Kiwee One : l’invention d’une éolienne nomade qui fonctionne comme un cerf-volant

Lorsque l’on choisit le camping comme mode de vacances, se pose souvent la question de l’électricité. Aujourd’hui, la plupart des objets que nous emportons nécessitent d’être rechargés et il est difficile de nous en passer. GPS, Smartphone, lampe de poche, tous ou presque fonctionnent sur batterie. Les petites éoliennes portatives qui s’installent en quelques minutes permettent d’utiliser le vent pour produire de l’énergie. Contrairement aux panneaux solaires, les éoliennes fonctionnent de jour comme de nuit et s’imposent progressivement comme le meilleur compromis. Dans ce domaine, la start-up Kitewinder a inventé une petite éolienne volante en 2019 : la Kiwee one. Elle pourrait vous intéresser lors de vos futurs bivouacs. Présentation.

Kitewinder, c’est qui ?

La start-up a été fondée en 2016 par Olivier Normand et Dominique Rochier, deux entrepreneurs férus de nouvelles technologies et d’énergies renouvelables. Après trois années de travail, ils ont inventé un produit utile et innovant : la Kiwee one. C’est à travers une collecte de fonds sur Ulule qu’ils sont parvenus à récolter les 25 000 € nécessaires au lancement de leur éolienne volante. La start-up girondine entend démocratiser les éoliennes qui, selon les dirigeants, feront partie intégrante de notre avenir.

Kiwee one, qu’est-ce que c’est ?

Pour définir la Kiwee one, on pourrait dire que c’est une « éolienne cerf-volant », car elle se balance dans les airs pour capter parfaitement les vents d’altitude. Conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes, elle ne ressemble à aucune autre éolienne nomade. L’idée des deux fondateurs étant de rendre l’éolien accessible au plus grand nombre. Pliable et très compacte, elle ne pèse que cinq kilos et s’installe en cinq minutes ! Elle s’adresse, non seulement aux campeurs, mais également aux endroits reculés du monde qui ne disposent pas d’électricité via les réseaux classiques.

L’installation de la Kiwee one est un jeu d’enfant et ne requiert aucune connaissance particulière ni aucun point d’ancrage au sol. Il suffit de disposer d’une souche d’arbre ou d’une boule d’attelage sur un véhicule pour enrouler la dynamo et profiter d’une source d’électricité gratuite. Sur la Kiwee one, la dynamo sert d’intermédiaire entre l’éolienne et le boîtier d’alimentation. Lorsqu’elle s’élève dans les airs, ses hélices produisent entre 100 et 250 W selon la vitesse du vent. Ce qui permet de recharger de petits appareils ou de s’éclairer. Elle est capable de résister à des vents de 90 km/h et fonctionne même dans de conditions difficiles (sable, poussière, humidité, givre, etc.). De plus, il est possible d’utiliser directement l’électricité produite ou de la stocker dans une batterie afin de l’utiliser plus tard.

Les caractéristiques techniques et le prix de la Kiwee one

Conçue pour résister aux climats extrêmes, l’éolienne est fabriquée en résine haute résistante avec une visserie en acier inoxydable. Conçue en Ripstop Nylon, la voile est indéchirable. Quant au câble en Dyneema et le boîtier électrique, ils sont totalement étanches. La Kiwee one est disponible au prix de 900 € sur le site officiel Kitewinder.fr.