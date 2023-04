Romotow T8, une caravane futuriste qui pivote sur son axe pour libérer une pergola

Une caravane ? Un appartement ? Les deux peut-être pour ce véhicule que l’on a un peu de mal à définir. Puisqu’il est remorquable, c’est une caravane ou plutôt un mobil-home. Toutefois, lorsqu’il se déplie, c’est un véritable appartement qui s’offre aux occupants. Le Romotow T8, un concept inventé par l’entreprise néo-zélandaise, W2, est un petit bijou qui a mis 10 ans à éclore. En effet, ce studio de design et d’ingénierie a conçu une étonnante caravane rotative. À mi-chemin entre la caravane classique et la tiny house, le Romotow T8 impressionne par ses dimensions (9 m × 2,5 m) et par son allure. Installé sur une remorque à châssis fixe, cet engin magnifique devrait permettre de passer des vacances très confortables. Découverte.

Le Romotow T8 de W2, qu’est-ce que c’est ?

Romotow T8 est un concept de maison mobile créé par le cabinet d’architectes néo-zélandais W2. Il s’offre un design absolument unique qui permet à la maison mobile de pivoter de 90°, offrant ainsi 70 % d’espace de vie supplémentaire lorsqu’elle est garée. Il a une surface habitable totale de 28 m2 et peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Le mobil-home est également équipé d’un toit à panneaux solaires, d’un système de collecte des eaux de pluie et d’une terrasse extérieure rétractable. Il a été conçu pour offrir un grand espace de vie confortable pour ceux qui aiment voyager, mais il pourrait aussi être utilisé comme une résidence principale à l’image des tiny houses. Certaines disposent d’ailleurs de beaucoup moins de surface habitable que le Romotow T8.

Un petit tour à l’intérieur ?

L’intérieur du Romotow T8 présente un design moderne avec des matériaux et des finitions de haute qualité. De plus, il se compose d’une cuisine aménagée avec cuisinière, four, réfrigérateur, évier et coin repas. L’espace de vie propose un coin salon avec un canapé et un système de divertissement. Dans la salle de bains, il s’équipe d’une douche, de toilettes et d’un lavabo.

L’espace de couchage prévu pour deux personnes peut être fermé pour préserver l’intimité des hôtes si des invités utilisent le couchage du salon. Il dispose aussi de nombreux rangements disséminés sur toute la surface. À l’extérieur, il procure un espace supplémentaire pour la vie en plein air avec une terrasse accessible depuis le salon. Il se dote également d’un toit de panneaux solaires et d’un système de récupération des eaux de pluie. Des atouts qui font du Romotow T8 un mobil home écologique et durable.

Et combien coûte ce petit bijou technologique ?

Le luxe et la technologie du Romotow T8 ont évidemment un prix, qui fait que cet engin restera un rêve inaccessible pour beaucoup. Un concept qui n’est donc pas encore commercialisé. S’il venait à l’être, le fabricant annonce un prix astronomique de 429 000 $ néo-zélandais, soit 250 000 € ! À ce prix pharaonique, il faudra ajouter quelques options comme un lit escamotable, une télévision murale et les aménagements intérieurs. Le Romotow T8 est superbe, mais à ce prix, c’est une maison en dur que vous pouvez vous offrir ! En savoir plus sur le Romotow T8, rendez-vous sur Romotow.com.