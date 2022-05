Runway Shower, des douches installées dans des Tiny-Houses pour les coureurs de la pause déjeuner

De nombreuses entreprises offrent la possibilité à leurs salariés de profiter d’activités sportives pendant la pause déjeuner. Et nombreux sont les salariés à profiter de ces interludes pendant lesquels ils peuvent se dépenser et se vider la tête ! Cependant, lorsque l’on pratique la course à pied, il est évident que l’on transpire, et les douches ne sont pas toujours suffisantes sur le lieu de travail. Pour pallier ce problème d’hygiène, mais également de bien être, une entreprise sarthoise lance les Runway Shower ! Ce projet est né d’un simple constat : l’absence de moyen pour se doucher à l’extérieur de chez soi, et notamment sur son lieu de travail… Présentation.

Runway Shower c’est quoi ?

La mission de la start-up est de favoriser le sport en entreprise en proposant des espaces sanitaires pour celles et ceux qui viennent travailler à pied ou à vélo, ou qui pratiquent le sport pendant leurs pauses quotidiennes. L’idée étant de pouvoir se doucher en quelques minutes et arriver au bureau frais et dispo ! La première Runway Shower est déjà opérationnelle, et l’entreprise espère conquérir un maximum d’entreprises, ou de pépinières par exemple. Elle se trouve au Mans, au domaine de l’Epau, un grand espace boisé qui se veut être le paradis des joggers !

Pourquoi cette idée ?

Antony Ganot, fondateur de Runway Shower et féru de course à pied, explique que le manque de douches « publiques » est un réel frein à la pratique du sport. Nombreux sont ceux qui aimeraient courir sur leur temps de repos méridien, mais qui s’en privent car ils ne peuvent pas se rincer après l’effort ! Parfois elles existent dans les entreprises, mais sont réduites au plus basique, et ne sont pas toujours parfaitement entretenues et/ou fonctionnelles. De plus, les salariés sont souvent obligés de traverser l’entreprise, transpirants ou en short et débardeur pour se rendre aux douches… Sympa quand on croise le DG avec qui on doit parler augmentation dans l’heure qui suit !

Comment se présente la Runway Shower ?

Les fondateurs de l’entreprise ont donc trouvé une nouvelle fonction à ces petites maisons que l’on appelle tiny-houses ! C’est en effet une tiny-house fabriquée dans la Sarthe, qui mesure 6 mètres de long, dispose d’une terrasse, d’un vestiaire, de casiers de rangements et de deux cabines de douche. Cependant, ce ne sont pas ce que l’on appelait auparavant des « bains publics », aujourd’hui quasiment tous disparus. Les Runway Shower sont accessibles uniquement via un bracelet connecté et moyennant un abonnement mensuel de 12.90€ par utilisateur. Pour rendre l’endroit des plus agréables, les concepteurs ont imaginé une trame sonore et olfactive pour le bien-être des clients.

Comment ça marche ?

Lorsque l’on entre dans la Runway Shower, le parcours dure environ 7 minutes, et la douche dure en moyenne 3,30 minutes. L’idée n’est pas de s’offrir une séance d’hydrothérapie mais de se doucher uniquement ! Pour tenter de responsabiliser les utilisateurs, l’entreprise a également installé des pommeaux connectés dont les LED virent du vert au rouge, dès les 40 litres d’eau atteints. D’autres implantations sont d’ores et déjà prévues, et certains athlètes locaux sont déjà convaincus par le projet… Et par le fait que pouvoir se doucher après le sport encouragera de nombreuses personnes à s’y remettre ! L’idée est excellente ! Vous pouvez suivre Runway Shower sur leur page Facebook et également sur leur site Internet.