SFW220 : Lidl dévoile une montre connectée Silvercrest qui ressemble beaucoup à l’Apple Watch

Après le robot Monsieur Cuisine, la PS4 à 99€ ou encore les claquettes aux couleurs de l’enseigne, Lidl réitère une opération coup de poing qui va faire du bruit ! Le groupe de magasins possède depuis toujours une stratégie marketing hyper agressive qui attire les clients en masse !

Lors de leurs promotions, on se croirait au Black Friday, mais chez Lidl, le Black Friday c’est parfois deux fois par semaine. Les lundis et jeudis sortent les promos de la semaine et parfois les prix font déplacer les gens dès l’ouverture et même avant ! Ils remettent ça avec une montre connectée à moins de 40€ !

« Elle est carrée comme une Apple Watch, elle ressemble à une Apple Watch … mais ce n’est pas une Apple Watch…» Depuis hier, le 23 novembre, Lidl propose donc une montre connectée mais vendue seulement 39.99€.

Mais que vaut-elle vraiment ?

La montre est vendue sous la marque Silvercrest, comme les machines à coudre ou autres appareils culinaires. Elle vient compléter la gamme de produits à prix cassés de la marque. Côté capacité, elle propose la plupart des fonctionnalités classiques d’une montre connectée :

Rythme Cardiaque

Compteur de Pas

Nombre de calories brûlées

Cycles de Sommeil

Heure et encore heureux ! Et Météo !

Certifiée IP68, elle est donc étanche et résiste à l’immersion ou à la douche.

Peu convaincante en matière de Bluetooth

Selon le site RTL, cette montre connectée n’est pas optimale quant à la réception ou à la notification des appels ou messages. Elle fonctionne grâce à l’application Silvercrest Smart Watch sur laquelle il faut renseigner ses données personnelles (taille, poids, âge) pour le suivi des cycles de sommeil ou fréquence cardiaque.

Toujours selon Rtl, l’écran tactile se montre assez peu réactif et il faut s’habituer à la bête ! Les applications semblent également peu fonctionnelles mais si l’on compare le prix à celle d’une Apple Watch, il est peut-être normal de constater des différences !

Son point fort : l’autonomie

Le descriptif annonce une autonomie de 5 jours et il semblerait que ce soit une réalité. Avec un temps de chargement de deux heures environ, elle assure de ce côté-là. Evidemment, son prix de 39.90€ ne permet pas les fonctionnalités d’une montre connectée coûtant plus de 300€ ! Mais elle permet une accessibilité à ceux dont le budget ne permet pas l’achat d’une AppleWatch. Il existe aussi pléthore de modèles de montres connectées à des prix intéressants. Le choix est large !

