Dans moins de deux mois, le printemps reviendra et si la météo s’y prête, ce sera aussi le retour des barbecues entre amis, sur la terrasse. Vous êtes de ceux qui ne jurent que par le barbecue au charbon de bois, qui laissent un goût particulier aux mets cuisinés sur la grille. Parfois, allumer un barbecue au charbon de bois relève de l’impossible, sans que l’on sache trop pourquoi. Le charbon ne prend pas, ne fait pas de braise et l’allumage dure des heures. Pour résoudre ce problème, un influenceur normand vient d’inventer un barbecue au charbon de bois prêt en trois minutes seulement. Actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo, il a déjà atteint ses objectifs et les livraisons devraient débuter en juillet prochain ! Découverte du Start’n Grill.

Qui sont les inventeurs du Start’n grill ?

Mickaël Bastard habite à Urville dans le Calvados et se passionne pour les barbecues. Influenceur spécialisé connu sous le nom de James Grill, il s’associe avec Mathieu Spriet et Frédéric Perinovic pour développer son barbecue au charbon « à allumage rapide ». L’inventeur est électrotechnicien de profession, mais il ne peut plus exercer son métier, à cause de problèmes de santé. Influenceur pour la marque Weber, il explique que sa passion du barbecue lui permet de « garder le moral » dans une interview accordée au journal Ouest-France. Il teste des barbecues et publie ses vidéos sur sa chaîne Youtube, Mon barbecue en Normandie. Quelques mois auparavant, il se lance dans la création d’un barbecue à charbon, le Start n’Grill, avec ses deux associés et espère même conquérir les États-Unis.

Le barbecue innovant Start’n’Grill, qu’est-ce que c’est ?

Le barbecue normand fonctionne grâce à un allumage électronique et démarre en moins de 90 s. Il suffit de remplir le réservoir de copeaux de bois, puis d’appuyer sur un bouton pour déclencher l’allumage. Le barbecue est également « intelligent », il peut être déclenché par votre Smartphone, via l’application Start’N’Grill disponible sur iOS ou Android.

Une application qui, par ailleurs, vous proposera quelques succulentes recettes à faire au barbecue ! Il dispose d’une grille de cuisson épaisse en acier émaillé facile à nettoyer et est compatible avec tous les accessoires de bouilloires de 22 pouces. Vous pourrez même programmer l’allumage, pour profiter de vos invités et le laisser se « débrouiller ». « En dix secondes, il y a un début de combustion, au bout d’une minute des flammes et en trois minutes les braises sont très chaudes » explique Mickaël Bastard, l’inventeur de ce barbecue.

Quel avenir pour ce barbecue inventé en Normandie ?

Deux prototypes ont déjà été construits par l’entreprise BTSI, installée à Soliers près de Caen. Un prototype est à l’essai au Canada, chez l’un de leurs futurs clients, tandis le second se trouve chez l’un de ses associés à Miami. S’ils parviennent à boucler leur campagne de financement participatif, ils lanceront plusieurs modèles qu’ils vendront autour de 500 €. Pour réduire les coûts, les barbecues normands seront fabriqués en Inde. À l’avenir, l’inventeur aimerait perfectionner son barbecue afin de faciliter la cuisson. Il devrait aussi s’agrémenter d’un four à pizza ou encore d’un fumoir. Vous souhaitez participer à cette aventure ? Rendez-vous sur Indiegogo.