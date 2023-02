« Sur le même principe que la roue de Bessler », un inventeur veut produire de l’électricité en utilisant la gravité

Cinquante années, c’est le temps qu’il aura fallu à Alain Graillat, un Grenoblois, pour inventer une énergie autonome, propre et inépuisable. L’homme est certain d’avoir trouvé une réponse à la crise énergétique et au réchauffement climatique, grâce à la gravité. Une invention qui vient contrarier les convictions de la plupart des chercheurs du monde, mais Alain croit dur comme fer que son invention pourrait révolutionner la planète. En 2006 déjà, il affirmait avoir inventé un moteur à gravité, dans un article publié dans le journal La dépêche du midi. Vingt ans plus tard, le Grenoblois n’a rien lâché et accorde une nouvelle interview au journal Le Dauphiné, pour remettre son invention sur le devant de la scène. Découverte.

Quelle est l’invention d’Alain Graillat ?

Les heures passées sur son invention se comptent en milliers, aidé de son fils Sylvain. Dans leur garage se trouve ce qu’ils appellent un « moteur à masse alternée », ainsi que des maquettes, des photos et des ébauches de leur projet, qui mûrissent depuis des décennies. « ll y a, quelque part dans Grenoble, une cave qui défie les cambrioleurs. Derrière la porte à double blindage, surveillée par des caméras, reposerait l’avenir de l’humanité » affirme l’inventeur au sujet de son moteur. Toujours selon ses déclarations, il aurait découvert une énergie autonome et inépuisable qui ne consomme absolument rien, à part de la gravité. En 2006, lors de la parution du premier article, l’inventeur reconnaît que son moteur n’était pas très abouti, mais qu’il avait bien cette idée d’utiliser la gravité et que cela n’était pas une lubie. « La gravité existe et peut produire de l’énergie, mais personne ne l’utilise ». Le stockage de l’énergie par gravité existe bel et bien. Cependant, il n’existe pas (encore) de machine capable de produire de l’énergie directement avec celle-ci. « Le stockage d’énergie par gravité est une technologie qui utilise la gravité pour stocker de l’énergie électrique. Cela se fait en utilisant des masses qui peuvent être soulevées et abaissées pour stocker de l’énergie mécanique, qui peut ensuite être convertie en électricité lorsqu’elle est nécessaire. »

D’où lui vient cette idée un peu folle ?

Les deux hommes auraient déjà réalisé cinq prototypes avec l’aide d’investisseurs, qui s’étaient manifestés à la suite de l’article de 2006. Les cinq prototypes restent cependant inachevés, faute de moyens financiers pour les développer. Selon lui, « il aurait réussi à emprisonner les masses tournantes dans un mécanisme très simple dont toutes les pièces sont disponibles dans un magasin de bricolage ». Cette idée lui est venue dès 1973, date du premier choc pétrolier. Il a commencé par analyser les énergies disponibles (solaire, éolienne, hydrolienne) et s’est dit qu’il manquait la gravité. Avec son moteur qui se veut révolutionnaire, il en serait terminé des gaz à effet de serre, du pétrole et du nucléaire. Ainsi, il pourrait lutter contre le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources en eau potable. Rien que ça ! Dans ces rêves les plus fous, il imagine aussi utiliser la gravité sur Mars ou sur la Lune, dès l’instant que l’homme peut tenir debout, son moteur fonctionnerait. Alain est conscient du fait qu’il passe pour un illuminé, mais pour lui, la solution se trouve bien au fond de son garage.

Par qui l’inventeur a-t-il été inspiré ?

C’est en se penchant sur les travaux de Johann Bessler, horloger et inventeur allemand, que le Grenoblois a eu cette idée d’utiliser la gravité pour produire de l’énergie. En 1712, l’horloger allemand fabriquait une roue qui, lancée à la main, ne s’arrêtait (presque) jamais de tourner. À l’époque, les scientifiques avaient préféré bannir l’inventeur plutôt que d’affirmer que sa roue fonctionnait, car celle-ci contredisait la loi de Newton. Alain assure donc avoir construit une machine qui fonctionne sur le même principe que la roue de Bessler. L’inventeur, qui a déposé « une enveloppe solo » à l’INPI en juin 2022, ne souhaite pas évoquer le phénomène de mouvement perpétuel, très controversé par les scientifiques et qui va à l’encontre de toutes les lois de la physique. Une enveloppe solo n’est pas un brevet, mais un descriptif de l’invention, et particulièrement une preuve qu’il en est l’inventeur, avec son fils.

Une invention difficile à faire accepter

En 2005, Alain et Sylvain parviennent à convaincre un docteur en finances et spécialiste en stratégie et gestion. Cependant, celui-ci ne croit pas à l’invention et estime que ce moteur va à l’encontre de « plusieurs siècles de pensées scientifiques selon lesquelles cette quadrature du cercle est impossible ». Mais en 2022, le docteur Guy Michoud est convaincu de la pertinence de son invention et estime que si ce moteur voit le jour, il pourrait être une source d’énergie verte et infinie. Pour parvenir à ses fins, il lui faudrait désormais trouver 100 000 € qu’aucune banque n’accepte de lui prêter. Il faudra d’abord déposer un brevet français, puis 150 brevets à travers le monde pour protéger l’invention. Néanmoins, cela représente un coût d’un million d’euros, ce qui n’est évidemment pas dans les cordes de l’inventeur français. Son nouvel objectif : convaincre le ministre chargé de l’Industrie et obtenir un financement de l’État. Retrouvez toute l’histoire de cette invention sur Energythic.com.