T Power H2O : un Brésilien affirme avoir inventé une moto capable de parcourir 500 km avec 1 seul litre d’eau

Depuis quelques années, une information fait le tour de la toile et du monde. Un jeune inventeur brésilien explique qu’il aurait inventé un moteur à eau, qui lui permettrait de parcourir 500 km avec un seul et unique litre d’eau. La moto H20, inventée par Ricardo Azevedo, serait évidemment une invention capitale si ses dires se vérifiaient. Dans son garage de Sao Paulo, il a en fait transformé une vieille moto Honda de 1993, en véhicule qui fonctionne à l’hydrogène, donc « avec de l’eau comme carburant ». Révolutionnaire ou grosse “Fake News”, impossible de le vérifier bien sûr, mais ce qui est certain, c’est qu’il est désormais connu dans le monde entier ce Ricardo ! Présentation de son invention.

Comment fonctionne cette drôle de moto ?

« Le moteur brise les molécules d’eau pour les transformer en oxygène et en hydrogène, l’hydrogène est produit en grande quantité, et je l’utilise pour faire tourner le moteur. », relate le site Euronews dans un article aujourd’hui supprimé. Concrètement, la moto H₂O est dotée d’une batterie de voiture qui produit de l’électricité, et isole l’hydrogène grâce à l’électrolyse. Comme sur tous les moteurs à hydrogène, c’est la combustion qui fait avancer le véhicule. L’inventeur a travaillé plusieurs mois, dans son garage, afin d’améliorer son concept, et il pense, à juste titre, que son idée pourrait contribuer à réduire la pollution dans le monde entier. Logiquement, cette moto n’émet aucun gaz polluant puisque de la vapeur d’eau sort du pot d’échappement. Selon lui, il aurait pu parcourir 500 km avec son prototype de moteur à eau.

L’avis des spécialistes brésiliens

Pour l’instant aucune validation de ce moteur à eau n’est encore prévue. Mais, « chaque nouvelle invention doit être respectée, et même si celle-ci parait un peu folle, ou issue d’un bricolage maison », rappelle Marcelo Avires, professeur d’université à Sao Paulo. Le professeur explique également, que l’hydrogène, un gaz non toxique, inodore et incolore, est très abondant et qu’il est probablement l’avenir des carburants fossiles. « L’avantage de cette moto qui fonctionne à l’hydrogène qui provient de l’eau est qu’elle n’émet que de la vapeur d’eau par l’échappement, alors qu’un moteur thermique produit du monoxyde de carbone. », relate le Dailymail.

Le moteur de la moto H₂O serait capable de fonctionner avec de l’eau potable ou non, et ne demanderait donc aucune « assistance électrique » pour fonctionner ! Marcelo Avires pointe aussi du doigt le fait que les véhicules électriques, vendus pour être « propres et verts », sont finalement dépendants aussi des énergies fossiles, puisqu’il faut de l’électricité pour les faire avancer ! Ce qui n’est pas le cas du moteur à hydrogène qui fonctionnerait uniquement avec de l’eau. Une invention à suivre…

Mais, au fait, qui a inventé le premier « moteur à eau » ?

L’histoire de l’invention du premier moteur à eau remonte aux années 1970, lorsque Jean Chambrin, ingénieur rouennais, s’associe à Jack Jojon. Ils déposent alors un brevet pour un « dispositif d’aménagement d’un moteur à combustion en vue de son alimentation avec un carburant additionné d’eau », en 1974. Les deux hommes utilisent un dispositif ressemblant à une marmite de Séguin qui casse la molécule d’eau entre oxygène et hydrogène. Le moteur de Chambrin et Jojon fonctionne en réalité avec 60 % d’eau et 40 % d’alcool, ce qui, à l’époque, aurait permis de faire chuter la consommation de carburant fossile de 50 %.

Après le dépôt de brevet, et la promenade d’une Citroën équipée de ce moteur, qui parcourt 100 km sans encombre, les autorités françaises lancent une série d’expertises. Des expertises qui ne valideront pas l’invention du moteur à eau ! De leur côté, les deux inventeurs dénoncent l’industrie automobile et le lobby pétrolier qui s’accrochent comme des huîtres à leur rocher, au lucratif carburant classique. Il est également important de rappeler qu’il n’existe pas (encore) de moteur fonctionnant uniquement avec de l’eau. À méditer peut-être ?