Ugreen collecte plus de 4 millions de dollars sur Kickstarter pour sa solution de stockage NASync

Présente sur le marché des PC et des accessoires mobiles depuis des lustres, Ugreen fait son entrée dans le monde du stockage en réseau (NAS), avec ses systèmes NASync. Le modèle le plus avancé peut d’ailleurs accueillir jusqu’à huit disques durs. Dévoilée pour la première fois en janvier dernier, cette nouvelle gamme de produits informatiques, tous équipés d’un processeur Intel, est en réalité constituée de petits serveurs pensés pour le stockage et le service de fichiers. Le but est de permettre à l’utilisateur d’avoir son cloud personnel via un NAS sécurisé, simple et pratique.

Une campagne de financement très réussie

Pour lancer les nouveaux produits, Ugreen a opté pour la voie du financement participatif plutôt que d’utiliser ses propres fonds, sans aucun doute afin de minimiser les risques financiers liés à ce changement stratégique. En tout cas, cette approche devrait également permettre à la société de se constituer une petite communauté autour de sa nouvelle solution. La campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter prendra fin dans un peu moins d’un mois. Il faut admettre que les systèmes NASync y rencontrent un succès phénoménal. En effet, au moment de la rédaction de cet article, la firme a déjà récolté plus de 5,2 millions de dollars (~4,8 millions d’euros) auprès de 10 500 personnes sur un objectif de 20 000 dollars (~18 000 €).

Des processeurs Intel de 12ᵉ génération

Les premières livraisons sont prévues pour juin 2024. Concernant les caractéristiques techniques, tous les systèmes (DXP6800 Plus, DXP4800, DXP480T, DXP2800, DXP6800 Pro et DXP4800 Plus) sont livrés avec 8 Go de mémoire DDR5-4800 extensible ainsi qu’un processeur Intel de 12ᵉ génération. Bien sûr, la nature du processeur change en fonction des appareils. Le système DXP4800 Plus à 4 baies intègre, par exemple, un processeur Intel Pentium Gold 8505, tandis que le DXP6800 Pro à six baies renferme un Intel Core i5.

Prix et disponibilité

Par ailleurs, tous les modèles comportent au moins deux ports M.2 pour disques SSD qui peuvent être utilisés comme cache ou stockage principal. Certes, ces solutions de stockage en réseau d’Ugreen s’annoncent plus intéressantes les unes que les autres, mais avant de soutenir la campagne, il est judicieux de prendre quelques minutes de réflexion. En effet, au début, la société avait indiqué une compatibilité avec des systèmes d’exploitation autre que le sien (UGOS Pro).

Sauf que cela semble avoir changé. Les influenceurs qui ont eu le privilège de tester les produits affirment n’avoir réussi à installer aucun logiciel tiers. Quoi qu’il en soit, les précommandes sur Kickstarter prendront fin le 10 mai prochain. Les tarifs vont de 239 dollars (~220 €) à 899 dollars (~828 €). Malheureusement, l’offre cible uniquement pour l’heure les clients qui se trouvent aux États-Unis et en Allemagne. Plus d’infos : ugreen.com. Que pensez-vous de ce système de stockage ? Avez-vous déjà participé à une campagne de financement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.