Un géotrouvetout de 88 ans médaillé au concours Lépine avec l’invention d’une éolienne de balcon

Il n’y a pas d’âge pour être inventeur ! On peut parfaitement inventer un objet révolutionnaire à 10 ans comme le retrofit pour chasse d’eau, ou à 88 ans comme Robert Cassegrain. Cet habitant du Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, vient de remporter une médaille d’argent au concours Lépine, pour une éolienne de balcon. Le vieil homme n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il est déjà à l’origine d’autres inventions dans le domaine du jardinage ou de la cuisine. Monsieur Cassegrain est un géotrouvetout et également un touche-à-tout. Il passe sa vie à diriger son entreprise d’événementiel et, particulièrement, à inventer des tas d’outils utiles et originaux. La retraite ? Visiblement, il n’y pense même pas. Présentation de ce drôle de personnage.

Qui est Robert Cassegrain ?

L’homme a d’abord été inspiré par le métier de sa mère, une charcutière, et encouragé par ses amis jardiniers. Robert Cassegrain, résidant du Perreux-sur-Marne et propriétaire de salons de réception à Fontenay-sous-Bois, a toujours cherché à créer des outils pratiques pour faciliter la vie quotidienne. À l’âge de 88 ans, il a encore une fois fait parler de lui en remportant une médaille d’argent au concours Lépine. Ce n’est pas la première fois que Robert Cassegrain se distingue par ses inventions. Déjà jeune homme, il a imaginé un moule breveté (CH647139A5) pour simplifier la préparation des jambons au torchon, s’inspirant du métier de sa mère.

« J’ai vendu à Paul Prédault, une entreprise spécialisée, un lot de 3 000 moules. Par la suite, leur utilisation s’est largement répandue », explique l’inventeur dans une interview accordée au journal 94.citoyens.com. Après avoir travaillé dans la charcuterie, Robert Cassegrain a transformé son usine en salon de réception, proposant des services de traiteur événementiel. Mais son temps libre, il le passe dans son jardin, en continuant d’inventer. Une bêche pour travailler la terre sans effort, un râteau qui permet de planter des semis rectilignes, et désormais une éolienne de balcon. L’invention qui lui a fait obtenir une médaille au concours d’inventeur, à 88 ans !

Quelle est donc la dernière invention de Robert ?

La dernière invention de Robert consiste en une éolienne de balcon, inspirée par les panneaux publicitaires rotatifs, qui changent avec le vent. En l’observant, l’inventeur s’aperçoit qu’avec le plateau d’une table, il peut diriger le flux d’air et lui faire prendre plus de vitesse. Pour son esprit créatif, c’est l’occasion de réfléchir à un système qui permettrait de domestiquer l’énergie éolienne. Il imagine alors un déflecteur, afin de diriger le vent vers le rotor. Avec cette invention, le mât de l’éolienne devient inutile. Il sera ainsi possible de l’installer sur un balcon par exemple.

Une démonstration de la fonctionnalité de son invention

Pour prouver que son mécanisme est performant, l’inventeur utilise un modèle réduit à des fins de démonstration. Un ventilateur fait tourner l’hélice à une vitesse de 20 tours par minute. Puis, lorsque l’on relève la tôle servant de déflecteur, la vitesse est multipliée par trois, explique-t-il. « Je l’utilise dans mes salons de réception pour chauffer mon bureau et un hall d’entrée. Il est connecté à 4 batteries de 12 V et je peux obtenir une puissance de 3 à 4 kW », rapporte l’inventeur avec un brin de fierté. Son éolienne est décrite comme un dispositif de terrasse à compression du vent. Le modèle présenté est d’une taille réduite. S’il venait à être industrialisé, il serait quatre fois plus grand. À 88 ans, l’inventeur ne lancera pas lui-même la production de son invention, mais selon lui, un entrepreneur s’y serait déjà intéressé. À suivre !