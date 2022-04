Deux jeune inventeurs de moins de 10 ans inventent le retrofit pour chasse d’eau

Comme de nombreux habitants dans le monde, lorsque vous passez aux toilettes, vous tirez la chasse d’eau… Vous appuyez sur un bouton et quittez la pièce, et de l’eau claire et potable coule en quantité pour nettoyer vos déchets organiques ! Un geste que l’on fait plusieurs fois par jour, sans même s’en rendre compte tant c’est un geste automatique. Pourtant, cette chasse d’eau est un poste de gaspillage assez hallucinant: classiquement, elle utilise 9 litres d’eau à chaque tirage… On estime les passages aux toilettes à 4 par jour et par personne, soit 36 litres si vous vivez seul, et 144 litres gaspillés pour une famille de 4 personnes… Deux très jeunes enfants indiens viennent d’obtenir un brevet pour leur chasse d’eau innovante : la Smart Flush Retrofit… Ils sont les plus jeunes inventeurs connus dans leur pays. Découverte de leur invention.

Smart Flush Retrofit c’est quoi ?

Pradhyumna Adiga et Siddharth Adiga sont de jeunes frères originaires de Handady Brahmavar, et inventeurs de la chasse d’eau du futur ! En changeant quelques éléments d’une simple chasse d’eau, ils sont parvenus à la convertir en un modèle à double entrée, ou plutôt à double sortie. La chasse d’eau des jeunes inventeurs est capable de séparer les déchets solides des déchets liquides et donc de choisir la quantité d’eau nécessaire à leur évacuation. Nous connaissions le retrofit pour passer d’un vélo traditionnel à un vélo électrique; c’est désormais le retrofit de chasse d’eau qui naît en Inde… Leur système se pose donc sur une simple et la convertit en double ! Dans un pays où l’eau semble encore plus précieuse qu’en Europe, l’invention des deux frères a reçu l’aval de l’OMS Patent Services et a obtenu les brevets nécessaires à sa fabrication.

Mais au fait, comment fonctionne notre chasse d’eau ?

Si vous n’avez jamais été confronté à une réparation de chasse d’eau, vous ne devez probablement pas savoir comment fonctionne cet étrange système… Ce n’est pas vraiment ce que l’on recherche sur Google, sauf si vous avez un problème de fuite avec la vôtre ! La chasse d’eau permet de libérer de l’eau stockée dans votre réservoir puis, grâce à un mécanisme, de la rejeter en pression dans vos toilettes pour nettoyer la cuvette. Trois parties composent votre chasse d’eau :

L’alimentation en eau, branchée sur un robinet d’arrivée d’eau dans vos toilettes;

Le réservoir qui se remplit et se vide au fil de vos utilisations;

Le système d’évacuation qui crée un remous pour évacuer vos déchets organiques et les envoyer dans vos canalisations.

Chaque fois que vous tirez la chasse d’eau, vous débitez donc entre 6 et 20 litres d’eau.

Et comment ça marche ?

Lorsque vous tirez la chasse d’eau (ou que vous appuyez sur le bouton), l’obturateur se soulève et laisse passer l’eau dans la cuvette. Puis il reprend sa place et c’est le flotteur qui s’abaisse, venant appuyer sur le robinet qui déclenche le remplissage du réservoir, prêt pour un nouveau tirage ! Lorsque le réservoir se remplit, le flotteur remonte et vient bloquer le robinet quand le réservoir est plein… Cela permet donc de bloquer l’eau dans le réservoir afin qu’elle ne coule pas indéfiniment.

Une chasse d’eau double : un bon investissement !

Les chasses d’eau simples ne peuvent pas choisir entre la petite et la grosse commission, et envoient chaque fois la même quantité d’eau dans les égouts. En changeant simplement le système de chasse d’eau intérieur pour un système à double bouton, vous allez économiser de l’eau. Il n’y a rien à changer sur votre réservoir, juste à inclure un système à double bouton poussoir qui vous permettra de réguler la quantité d’eau jetée dans les WC. Petit bouton : petite commission. Gros bouton : grosse commission… Avec un système qui coûte moins de 30€ comme le Wirquin que nous avons installés nous-mêmes, vous pouvez économiser entre 3 et 6 litres d’eau par chasse tirée… Faites le compte avec une moyenne de 4 litres économisés par chasse, par jour et par personne : 16 litres par jour, donc 5840 litres par an, soit environ 24 m3 par an… La moyenne du mètre cube d’eau étant de 4€ en France, cela fait une économie de 96€ environ ! Pas mal pour un petit objet à moins de 30€ non ?

