Stromer est une entreprise suisse basée à Oberwangen dans le canton de Berne. Elle conçoit et fabrique des vélos électriques haut de gamme. Depuis sa création en 2010, elle s’efforce d’innover afin de révolutionner le secteur de mobilité. Pour y parvenir, la firme mise sur des produits de plus en plus performants tout en mettant l’accent sur le design. Avec l’une de ses dernières créations, Stromer vise très loin en ambitionnant d’améliorer la sécurité des accumulateurs et de réduire leur temps de charge.

Développée en partenariat avec une entreprise taïwanaise

Effectivement, la société a développé ce qu’elle considère comme une batterie céramique solide « de nouvelle génération ». Celle-ci est le fruit d’une collaboration avec TD Hitech Energy. Si vous ne le savez pas encore, cette dernière est une entreprise taïwanaise dont le siège se trouve dans la ville de Hsinchu. Elle se spécialise dans la fabrication de batteries destinées à des applications de haute puissance. Selon Stromer, les accumulateurs à semi-conducteurs constituent une aubaine pour le stockage d’énergie, en particulier dans l’univers des vélos électriques. « Les batteries à semi-conducteurs représentent une technologie révolutionnaire dans le stockage de l’énergie et offrent une gamme d’avantages spécifiques aux vélos électriques », explique l’entreprise sur son communiqué de presse.

Un prototype fonctionnel déjà mis au point

Le fabricant helvétique a présenté un prototype fonctionnel de sa batterie révolutionnaire lors du salon Eurobike 2023 qui a eu lieu à Francfort, en Allemagne, du 21 au 25 juin dernier. Selon les explications, le dispositif peut fonctionner à très basse température, jusqu’à -30 °C. Il s’avère aussi plus sûr que les batteries au lithium existantes grâce notamment à un faible risque d’incendie. Par ailleurs, Stromer promet un temps de charge plus court. Selon le constructeur, la batterie se recharge 10 fois plus rapidement que les modèles au lithium conventionnels.

Le Saint Graal de Stromer !

Pour l’heure, nous ignorons encore le plan de la marque concernant le déploiement de cette technologie. Mais une chose est sûre, elle profitera à l’avenir à ses vélos électriques, d’autant que Stromer affirme reconnaitre « l’importance de contribuer aux innovations durables ». « La batterie céramique à semi-conducteurs est notre Saint Graal. Même s’il faudra encore plusieurs années avant que cette technologie puisse atteindre la phase de production en série en raison des coûts de production élevés actuels et de la capacité limitée de la batterie, elle recèle un immense potentiel pour l’avenir », a fait savoir Tomi Viiala, co-PDG de Stromer. Plus d’informations : stromerbike.com

