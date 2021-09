Walk Star : elle invente une “poubelle portable” pour faciliter le ramassage des excréments canins.

Lorsque nous sommes propriétaire d’un chien, le ramassage de crottes peut s’avérer devenir une réelle corvée. Que ce soit dans notre jardin ou pendant la promenade du toutou, ramasser les excréments de notre chien n’est pas vraiment une partie de plaisir.

C’est le constat qu’a également fait Nicole Duff, une mère de famille canadienne elle-même propriétaire d’un chien. Mais celle-ci n’est pas une maitresse comme les autres: en effet, elle a inventé un panier à déchets pour chien, le Walk Star. Son invention est révolutionnaire, et figure déjà dans les animaleries de l’ouest du Canada, grâce à un entrepreneur de Kamloops.

D’où lui est venu cette idée ?

L’idée de ce panier lui vient de son expérience personnelle en tant que propriétaire d’un chien: lorsque son mari a accepté d’en adopter un, Nicole Duff en était entièrement responsable; c’était donc à elle de ramasser les excréments du toutou.

“J’ai cherché dans les animaleries quelque chose pour transporter les sacs et j’ai vu des sections géantes de toutes les tailles et couleurs de sacs, mais jamais le produit que je cherchais. J’ai réalisé qu’il y avait probablement d’autres personnes qui ressentaient la même chose.” Déclare Nicole.

C’est lors de cette corvée que l’idée lui est venue, car elle ne voulait pas transporter des sacs remplis d’excréments partout. Elle a donc eu l’idée de rendre le transport et l’élimination des sacs de crottes de chien usagés plus faciles et moins malodorants.

Afin de développer son idée, Duff a d’abord utilisé un programme informatique pour concevoir une maquette de son produit. Elle l’a ensuite envoyée à un ingénieur qui l’a transformée en fichier pour sa fabrication. Il aura fallu plus de trois ans de travail à Nicole avant que son produit puisse être commercialisé dans les animaleries de l’ouest du Canada.

Le panier à déchets pour chien Walk Star, comment ça marche ?

La partie inférieure du panier est en silicone et est totalement adaptable afin de convenir à tous types de chien; la partie supérieure, quant à elle, est un capuchon qui vient se sceller à la partie inférieure. Totalement hermétique, la partie supérieure a été conçu afin qu’aucune odeur ne puisse s’échapper du panier à déchets. L’invention de Nicole Duff se fabrique en Chine en raison du coût beaucoup moins élevé qu’aux Etats-Unis.

Walk Star, une poubelle portable pour les déjections canines. Crédit photo : Walk StarEn ce qui concerne le nom de son produit, la conceptrice à mis du temps avant de trouver celui qui lui convenait. Elle a bien-sûr eu plusieurs idées mais tout ce qui lui venait en tête était déjà utilisé. Puis elle a finalement trouver le nom, en s’inspirant de sa grand-mère.

« Elle a fini par tomber et se casser le bassin, et après avoir si bien guéri, elle n’avait besoin que d’une canne pour marcher, un de mes amis l’a appelée une Walk Star. Je pensais que le nom était mignon alors je l’ai utilisé.” Confie Nicole.

Pour ce qui est de sa commercialisation, la propriétaire à fait appel à Anipet Animal Supplies, un distributeur de fournitures pour animaux de compagnie. Nicole Duff a déjà reçu beaucoup de commandes pour son panier à déchets; elle s’est fixé certains objectifs financiers mensuels et annuels qu’elle compte bien atteindre !