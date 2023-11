Waterwarmer, l’invention d’un chauffe-eau (et purificateur d’eau) portable par ionisation et électrolyse

Durant un camping ou, tout simplement, une sortie en plein air, il n’est pas toujours évident de produire de l’eau chaude en quantité suffisante et de manière sécurisée. Sur certains sites, il est possible d’allumer un feu pour chauffer de l’eau directement dans un récipient. Toutefois, cette solution est fortement déconseillée, dans la mesure où elle augmente significativement les risques d’incendie. Outre le feu, les appareils fonctionnant au gaz constituent un moyen de produire de l’eau chaude, mais ils ne sont pas non plus exempts de risque. Créé par Awesome Lab, Waterwarmer se présente comme une alternative plus pratique et plus sûre aux feux de camp et au gaz. Ce chauffe-eau portable révolutionnaire permet de chauffer et de purifier de l’eau par ionisation et électrolyse. Il est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Un dispositif permettant de chauffer de l’eau de manière sécurisée grâce à l’ionisation

Pour chauffer de l’eau rapidement et de manière sécurisée, les concepteurs de Waterwarmer ont opté pour l’ionisation. Cette dernière est une technologie largement utilisée dans l’industrie militaire et aérospatiale. Elle consiste à augmenter la charge électrique des molécules d’eau, en retirant ou en ajoutant des électrons. En circulant en boucle fermée, les électrons vont générer de la chaleur grâce à la friction sur les molécules d’eau. Dans le cas du Waterwarmer, l’activation et l’ionisation des molécules s’effectuent à une fréquence de 60 Hz. Ce qui permet de chauffer jusqu’à 4 l d’eau à 80 °C, en seulement 2 min.

Pour information, cette technologie garantit une sécurité optimale, dans la mesure où elle ne nécessite aucun corps de chauffe ni de résistance électrique. Pour réduire davantage les risques et fournir aux campeurs et aux randonneurs un dispositif fiable de production d’eau chaude, l’équipe de Awesome Lab a réalisé différents tests sur le Waterwarmer. Il est certifié IPX7 et est suffisamment étanche pour résister à des pressions relativement élevées. Ce qui protège ses utilisateurs d’éventuelles électrocutions.

Un dispositif permettant de purifier de l’eau par électrolyse

Contrairement à l’ionisation, l’électrolyse consiste à créer des réactions chimiques dans un liquide et non d’élever la charge électrique de molécules ou d’atomes. Découvert par Michael Faraday au début du XIXe siècle, ce phénomène permet de décomposer certaines substances, en envoyant un courant électrique continu dans un électrolyte. Il est utilisé par Waterwarmer pour fournir de l’eau purifiée aux campeurs et aux randonneurs.

Grâce à ce procédé, le dispositif peut séparer les molécules d’eau et créer de l’eau hypochlorite en combinant l’oxygène, l’hydrogène et le chlore. L’hypochlorite permet d’éliminer jusqu’à 98 % des saletés et des agents pathogènes et, par conséquent, purifier l’eau. À noter que Waterwarmer est certifié par l’Institut coréen d’analyse et de test public. Il est également certifié FCC, CE et est donc autorisé à la vente sur le territoire européen et aux États-Unis.

Une température réglable

Waterwarmer offre à ses utilisateurs la possibilité de choisir entre cinq niveaux de température, en fonction de leurs besoins. Le premier niveau permet de chauffer de l’eau jusqu’à 20 °C et le second, à 40 °C. Le troisième niveau, quant à lui, a été pensé pour réchauffer des repas et permet d’atteindre une température de 60 °C. Concernant le quatrième niveau, il peut être utilisé pour chauffer de l’eau jusqu’à 80 °C et est adapté à la stérilisation de biberons ou la production d’eau chaude destinée à des boissons telles que le café ou le thé. Pour finir, le dernier niveau fait passer l’eau à son point d’ébullition.

Il est surtout destiné à la cuisson d’aliments. À l’heure où nous écrivons, la campagne de crowdfunding du Waterwarmer a permis à Awesome Lab de collecter plus de 13 600 €, un montant nettement plus élevé que l’objectif initial, fixé à environ 4 600 €. Plus informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette invention portable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

