Un canapé modulaire en briques Tetris pour décorer son intérieur comme un jeu d’enfant

Dans le monde du jeu vidéo, il y a des titres qui marqueront les esprits pour des décennies. Citons parmi ces incontournables Les Sims, Sonic, Mario Bros, Bomber Dash ou encore Street Fighter… Ces jeux anciens resteront gravés dans les mémoires de ceux qui ont tenu la première Sega MasterSystem ou Nintendo NES ! Un autre jeu tout aussi connu que les précédents avec lequel on jouait sur GameBoy ou GameBoy Color : le Tetris. Pour rappel, le but du jeu est d’empiler des blocs de formes différentes, de manière à créer des lignes. Qui n’a jamais passé des heures et des heures à battre son propre record sur ce jeu addictif ? Si vraiment le Tetris était (ou est encore) une addiction chez vous, nous avons déniché un meuble original qui va vous rappeler quelques souvenirs !

Mais quel est donc cet étrange meuble ?

On ne va pas vous faire languir, il s’agit d’un somptueux canapé, imaginé par la créatrice Sara Hayat et directement inspiré du mythique jeu Tetris. Une pièce rare parfaite pour redécorer votre intérieur et vous amuser en même temps. Concrètement, le canapé se compose d’une dizaine de blocs différents ressemblant trait pour trait à ceux du jeu Tetris. Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et en faire un canapé classique ou sans dossier. Le truc étant quand même de caser les pièces correctement pour éviter de se retrouver les quatre fers en l’air ! Si vous décidez de la façonner en canapé classique, alors il mesurera 4 mètres de long sur 1 mètre de large; il faut donc quand même de l’espace pour l’installer.

Combien coûte ce sofa original ?

Le canapé Tetris est entièrement fabriqué à la main par Sara Hayat, qui affirme que le fait de pouvoir le modifier n’altère pas sa qualité. Le meuble original existe en plusieurs finitions comme daim, velours ou cuir, et les coussins sont de coloris différents. Nous allons probablement vous décevoir mais nous n’avons trouvé aucune trace du ou des prix sur le site de la créatrice. Le seul moyen de le connaître est probablement de demander un devis, et on imagine que le “fait-main” risque d’entrainer un cout assez assez important… Avouons que le design de ce canapé est vraiment sympa non ? On adore l’idée de pouvoir changer de canapé juste en empilant des blocs comme des LEGO !

Un peu de Tetris dans votre salon ?

Si le canapé vous semble absolument magnifique mais que le prix s’avère inaccessible, il existe des objets inspiré du Tetris… Cela n’aura pas le charme du Tetris Sofa, mais si vraiment vous y tenez, vous trouverez des lampes Tetris, avec lesquelles vous ne pourrez cependant pas jouer… Dommage ! Le jeu sorti en 1984 a été réactualisé et est toujours disponible sur Nintendo Switch, avec un graphisme bien loin de celui de la Game Boy Color. Et pour les vacances ou les soirées jeux de société, le jeu Gagne ton Papa est une réplique édité par Gigamic est un incontournable absolu. Ce sera le moment de vérifier si vous avez gardé la main ou si vous vous faites damer le pion par vos rejetons !

