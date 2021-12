Intelligence : l’analyse des signes astrologiques de 900 personnes ayant reçus un prix Nobel

En fonction de la date à laquelle nous naissons, nous héritons tous d’un signe astrologique. Pour certains, cela ne veut rien dire mais pour d’autres, celle-ci est très importante. Selon les astrologues, toutes les personnes qui naissent sous le même signe astrologique possèdent des traits de caractère identiques.

Selon certaines études scientifiques, certains signes auraient même plus d’aptitudes que d’autres dans certains domaines. Le scorpion, par exemple, serait le signe astrologique le plus loyal. Afin de répondre à cette question, une étude publiée sur le site GoCompare porte sur l’analyse des signes des plus de 900 personnes ayant reçus un prix Nobel entre 1901 et 2019.

Quel est le signe astrologique le plus intelligent du zodiaque ?

En tête du classement, nous retrouvons les personnes natives du signe Gémeaux. En effet, parmi les plus de 900 lauréats, 97 d’entre elles sont nées entre le 21 mai et le 21 juin et sont donc de ce signe. Juste derrière se trouve la Balance, comptant 93 prix Nobel dans ses rangs.

Puis ce sont les personnes nées sous le signe Vierge qui ferment le podium avec 88 prix Nobel à leur actif. Malheureusement pour les Lions, ils arrivent avant-dernier du classement ex aequo avec les personnes nées sous le signe du Scorpion. Ce sont les Capricornes et leurs 58 prix Nobel qui seraient, selon cette étude, les moins intelligents du zodiaque…

Les différents traits de caractère de chaque signe astrologique

Les personnes natives du Verseau sont celles nées entre le 20 janvier et 18 février. Celles-ci sont réputées pour indépendantes et perspicaces. Cependant, les Verseaux ne dévoilent pas facilement leurs sentiments.

Le Poisson, quant à lui, nait entre le 19 février et le 20 mars. Parmi le plus calme des signes du zodiaque, le Poisson n’en reste cependant pas moins orgueilleux. De nature sensible, les personnes de ce signe font preuve d’une compassion sans égale.

Les personnes nées entre le 21 mars et le 19 avril sont, elles, natives du Bélier. Parmi les signes forts du zodiaque, le Bélier est né pour être un leader. Très actives et indépendantes, les personnes nées sous ce signe aiment l’aventure.

Le Taureau est lui réputé pour être parmi les plus têtus du zodiaque. Les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai sont également réputées pour être très loyales et généreuses.

Les personnes qui naissent entre le 21 mai et le 20 juin sont du signe Gémeaux. Réputés pour changer de personnalité en fonction du monde qui l’entoure, le Gémeaux peut paraître très sournois. Il n’en reste pas un moins un signe très créatif et intelligent.

Nées entre le 21 juin et le 22 juillet, les natifs du Cancer sont quant à eux plutôt lunatiques et égocentriques. Cependant, le Cancer est aussi un signe loyal et digne de confiance.

Les Lions sont ceux qui naissent entre le 23 juillet et le 22 août. Réputés pour leur orgueil, ils sont cependant généreux et très positifs. Mais attention aux Lions lorsqu’ils se mettent en colère…

Les personnes natives de la Vierge sont celles nées entre le 23 août et le 22 septembre. Très créatifs, ils développent souvent un certain talent artistique. Cependant, les Vierges sont des personnes assez froides.

La Balance, quant à elle, nait entre le 23 septembre et le 22 octobre. De nature très charmantes et diplomates, les Balances sont néanmoins peu fiables et se montrent souvent indécises.

Du 23 octobre ou 21 novembre, nous retrouvons les Scorpions. Signe le plus compliqué du zodiaque, celui-ci est cependant très loyal et passionné. Mais il peut aussi se montrer très jaloux et manipulateur.

Juste après, entre le 22 novembre et le 21 décembre, arrive le Sagittaire. Insensibles et plutôt directs, les Sagittaires sont également très positifs et adorent l’aventure.

Enfin, nous retrouvons le Capricorne. Nées entre le 22 décembre et le 19 janvier, les personnes natives du Capricorne sont ambitieuses et organisées. Mais elles peuvent également se montrer très méfiantes et coincées.

Mais au fait, de quoi dépend un signe astrologique ?

En fonction de notre date de naissance, notre signe astrologique varie. Cette variation dépend de la position des différents astres mais aussi de celle des planètes du système solaire. Ces différents signes font partis de ce qu’on appelle le zodiaque. Celui se divise donc en 12 signes représentant chacun une période de l’année. Et vous, quel est votre signe astrologique ?