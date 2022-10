La marque de chips Lay’s invente une mini machine à laver les doigts (gras) !

La marque Lay’s est célèbre dans le monde entier pour ses chips de pomme de terre. Ses produits sont vendus dans plus de 122 pays et figurent parmi les plus appréciés, même s’ils sont souvent sujets de plaisanteries à cause du rapport quantité de chips/air dans les paquets ! Récemment, la marque a dévoilé sa machine à laver « Lay’s Finger Washing Machine » pour nettoyer les doigts. L’appareil est dédié aux amateurs de chips qui ont souvent la flemme de se déplacer pour se laver les mains après avoir grignoté. Il a aussi été créé en réponse à l’anxiété des consommateurs durant la Covid-19 et leur crainte de manger avec leurs mains ou de partager des collations avec d’autres personnes.

Une machine à laver miniature

Au premier regard, l’appareil ressemble fortement à une vraie machine à laver, mais en beaucoup plus petit. Il mesure 15 cm de haut et 11 cm de large, et dispose d’un port USB-C que l’on peut brancher sur un ordinateur. Grâce à sa forme compacte, il est possible de le transporter partout, même en dehors de la maison, par exemple: au travail, dans la voiture ou durant les soirées pyjamas devant un bon film. « Des doigts propres sont synonymes de mangeurs heureux. Désormais, grâce au Lay’s Finger Washing Machine, les personnes peuvent déguster Lay’s partout, même dans des paysages arides et secs comme Mars », a déclaré Parris Chou, directeur de la création au Leo Burnett Taïwan.

Comment ça marche ?

La Lay’s Finger Washing Machine est issue d’une collaboration avec l’agence Leo Burnett Taïwan. L’engin est équipé d’un système de pulvérisation pour distribuer le produit désinfectant. Celui-ci est stocké dans un petit réservoir situé en-dessous de la machine. Le réservoir est bien évidemment rechargeable. Lorsqu’on rentre les doigts à l’intérieur, l’appareil les détecte instantanément grâce à un capteur et émet un jet de désinfectant pour nettoyer les doigts en cinq secondes.

Une invention pas pour tout le monde !

Selon les informations, la machine à laver miniature n’est pour le moment disponible qu’au Japon bien qu’elle ait été conçue à Taïwan. De plus, la quantité de prototypes mis à disposition est limitée au nombre de cinq. En plus d’être rare, le Lay’s Finger Washing Machine est également un produit particulièrement coûteux. En effet, chaque machine est vendue à un prix incroyable de 21 000 TWD, soit 700 euros environ. Pour comparaison, certaines machines à laver le linge sont vendues à des prix nettement plus bas. On ignore la raison qui pourrait justifier ce prix. Cela vient peut-être du fait qu’il n’existe pour le moment que quelques modèles seulement de la machine… Dans tous les cas, il s’agit d’une invention que les autres marques de chips n’ont pas encore eu l’idée de créer.