La vidéo effrayante et insolite d’une plante verte “contrôlant” un bras robotisé armé d’une machette

Dans le domaine des inventions, il y a celles qui deviennent indispensables à notre quotidien, et puis, il y a celles qui sont si étranges que l’on se demande à quoi elles peuvent bien servir… C’est un peu le cas de l’invention de David Bowen, qui a créé une machette végétale, dont les mouvements sont contrôlés par un philodendron ! Ne nous demandez pas à quoi peut bien servir cette invention, nous n’avons aucune réponse à vous apporter… Mais elle mettrait en valeur le fait que la plante ait un « cerveau », qui pourrait donner des ordres à un robot… Découverte de la plus étrange invention de l’année peut-être ?

Quelle est cette étrange invention ?

Bowen est ce que l’on appelle un « artiste-inventeur » et il décrit son œuvre comme une installation permettant à une plante vivante de contrôler une machette…. La plante est reliée par des électrodes à un système de contrôle qui va lire et utiliser les bruits électriques que produit le philodendron vivant (évidemment) ! Le système de Bowen utilise un microcontrôleur open source connecté à la plante pour lire différents signaux de résistance sur les feuilles de la plante.

Comment ça marche ?

Grâce à un logiciel personnalisé, les signaux de la plante sont mappés en temps réel sur les mouvements des articulations du robot industriel tenant une machette. Les mouvements de la machette sont donc déterminés en fonction des entrées de la plante qui devient le cerveau du robot, et qui donne l’ordre à la machette de se balancer, trancher, frapper ou interagir dans l’espace. Ce n’est pas une première, d’autres inventeurs ont déjà expérimenté des robots contrôlés par le cerveau, mais avec une plante, c’est plutôt rare ! On vous l’a dit, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais la Plant Machete existe et intrigue par son fonctionnement… Pourquoi une machette au bout du bras ? Seul l’artiste doit pouvoir l’expliquer !

D’autres robots contrôlés par le cerveau

A l’évidence, c’est souvent dans le domaine de la médecine que l’on trouve la plupart des robots contrôlés par le cerveau… C’est le cas d’une prothèse robotique qui communique avec le cerveau du patient par exemple. Un groupe de chercheurs a, en effet, mis au point un système qui pourrait permettre à une personne ayant perdu l’usage de la marche de la pratiquer à nouveau, tout en parvenant à produire des geste jusqu’alors impossible pour une jambe artificielle. Et c’est aussi le cas de ce premier bras robotique qui est contrôlé par le cerveau sans implants cérébraux. Cette technique appelée BCI utilise l’interface entre l’ordinateur et le cerveau. Mise au point par des chercheurs du Minnesota, elle évite des interventions chirurgicales lourdes dans des régions à risques, comme c’est le cas pour le cerveau. Cependant, la BCI ne permet pas d’obtenir des mouvements aussi précis qu’avec la pose d’implants… Cette technologie déjà testée sur 68 personnes leur a permis d’effectuer des mouvements uniquement en les « pensant ». Enfin, c’est aussi une technologie proche qu’utilise Elon Musk dans les essais Neuralink, souvent décriés, qui ont permis à un singe de jouer à un jeu vidéo simplement par la pensée !