Le saviez-vous ? Il existe de nombreuses maisons intégralement construites à l’envers !

Sur NeozOne, nous aimons vous parler tiny-houses, maisons en A ou conteneurs… Mais cette fois-ci, la maison que nous avons dénichée est plutôt très singulière ! Imaginez que le plafond soit votre sol… Que vos meubles soient donc au sol mais suspendus au plafond ?

Vous entrez donc par le grenier puis montez (ou descendez) vers la porte d’entrée, qui se trouve du coup, au dernier étage ! Cette maison à l’envers existe réellement et se trouve à Taïpei, capitale de Taïwan et elle vaut vraiment le coup d’œil ! Et elle n’est pas la seule au monde !

La maison à l’envers de Taïwan est devenue en quelques années, l’une des plus grandes attractions touristiques ! Aménagée et complètement atypique, elle doit être vraiment sympa à visiter…Il existe de nombreuses maisons à l’envers dans le monde… Voici un petit florilège de maisons à l’envers !

La maison à l’envers “Haus steht Kopf” en Autriche

Comme dans celles de Taïwan, cette maison située au Tyrol en Autriche, attire les touristes… Meubles collés au plafond et même une Volkswagen New Beetle collée au sol du garage… Impressionnant et l’occasion de réaliser des photos hallucinantes.

Les maisons à l’envers “Wonderworks” aux USA

Aux Etats-Unis, plusieurs maisons à l’envers trônent aux entrées des musées du centre d’apprentissage WonderWorks, axé sur des expositions scientifiques. Ainsi on peut admirer ces maisons aux toits enterrés en Caroline du Sud, dans le Tennessee, en Floride ou dans l’état de New York !

La maison à l’envers à Szymbark en Pologne

En Pologne, c’est la seule maison à l’envers existante… Elle se situe dans le Centre de l’éducation et de la promotion régionale de Szymbark… Décorée dans le plus pur style années 70, elle ravit également les nombreux visiteurs.

Et en France ?

Il existait bien une maison renversée à Lille installée à l’occasion d’une exposition « Lille 3000 » en 2013… Malheureusement celle-ci a du être démontée, victime de vandalisme en tous genres… Dommage elle était vraiment mignonne, cette petite maison posée sur le toit !