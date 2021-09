Qu’avez-vous prévu le soir du 9 octobre 2021 ? Est-ce qu’une petite course d’orientation nocturne dans un ancien hôpital désaffecté vous brancherait ? Cet évènement se déroulera pour la première fois à Melun (77), après avoir écumé les forêts de Nemours et de Fontainebleau (77), où elle se déroule depuis 5 ans. En Île-de-France, c’est à ne pas louper pour les passionnés de zombies et de créatures flippantes !

Cette course d’orientation organisée par Zombie In The Dark risque de vous donner des sueurs froides. Si en plus vous rencontrez un zombie dans les locaux de l’ancienne morgue de l’hôpital de Melun, vos nuits futures risquent d’être différentes. On vous explique tout, mais les inscriptions ouvrent aujourd’hui à 19h, et en général, les places partent très vite.

On pose le décor

La course d’orientation du 9 octobre prochain se déroulera dans les locaux de l’ancien hôpital de Melun; pour celles et ceux qui connaissent ce bâtiment, il n’est vraiment pas très engageant, mais sera parfait pour cette terrifiante course nocturne. Rassurez-vous, le nouvel hôpital n’est pas bien loin en cas de crise de panique, et plus sympa à regarder…

Pour la course, deux camps vont s’opposer : les zombies et les survivants. Un « Walking Dead » à la sauce francilienne ! Les survivants devront récupérer des balises cachées dans les locaux de l’hôpital, sans bien sûr jamais se faire attraper par les zombies. Une course d’1h30 qui se joue sur les cinq niveaux de l’ancien hôpital. Autant vous dire que niveau espace, il y a de quoi courir, et surtout se cacher.

Des zombies recherchés

Si vous endossez le rôle de zombie, vous serez maquillé(e) par des professionnels et devrez faire une peur bleue aux survivants qui croiseront votre chemin: l’imagination des zombies se doit d’être débordante. Et si vous êtes un survivant, alors vous aurez des languettes de vie que les zombies devront essayer de vous chiper. Il se murmure même que des tirs d’Air soft seront intégrés à la partie…

Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, rendez-vous dès ce soir 19h sur le site Zombie In The Dark. 500 places seulement pour les survivants et 100 places pour les zombies. Evidemment, pandémie oblige, le pass sanitaire sera obligatoire pour y participer, et les participants ne seront pas tous lâchés en même temps, mais envoyés par petits groupes.

Enfin, il faudra compter 35 € pour les survivants et 20 € pour les zombies; les frais d’inscriptions seront de 1.50€ en supplément. Attention, lors de la dernière édition, les places se sont vendues en moins d’une heure; il va donc falloir être réactif si vous voulez y participer.

Le matériel fourni et celui à apporter pour participer

Les indispensables : une lampe torche par personne, des chaussures de sport ou de randonnée (on oublie les tongs) et un téléphone chargé par équipe.

L’organisation fournira une carte du terrain, une fiche mission, un stylo, deux languettes de vie par survivant.

Le matériel recommandé pour votre confort se résume à une tenue couvrante, une poche pour y ranger vos objets de valeur, une boussole. Pensez également à prendre une bouteille d’eau, aucun ravitaillement possible en cours de partie.

Attention, toute arme même factice est absolument interdite lors de cette course folle et terrifiante. Alors on vous retrouve à Melun le 9 octobre, ou planqué sous votre couette ?