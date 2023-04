Une fois à la retraite, certains voyagent, prennent du bon temps et profitent de leur repos bien mérité. D’autres, se lancent dans des projets complètement fous pour occuper le temps ou réaliser leurs rêves. Celui de Gino Lucci, un retraité de l’US Air Force de Nashville dans le Michigan, était de transformer un avion en camping-car. Depuis l’âge de 8 ans, cet homme désirait réaliser son rêve. C’est pourquoi à 60 ans, lorsque l’heure de la retraite sonne pour lui, il décide de le réaliser. Il va ainsi transformer un avion Douglas R4D de 1943 en camping-car, certes un peu encombrant, mais absolument magnifique. Découverte de « The Fabulous Flamingo », le nom qu’il lui a donné !

La genèse de son invention ?

Le Douglas R4D de 1943 qui lui a servi de base à son camping-car, était utilisée par la marine en Amérique du Sud à l’origine. Trente ans que cette vieille carlingue était échouée sur le sol et en mauvais état. Le fils de Gino est à l’origine de cette découverte, et ils décident ensemble de réaliser le rêve du retraité. Trois mois ont été nécessaires pour fusionner l’avion avec le châssis d’un vieux camion que Gino possédait. Un défi quotidien qui durera trois ans, tout de même, pour que le rêve de Gino devienne réalité. Et ce, après un investissement de 20 000 dollars au total.

Un petit tour à l’intérieur s’impose !

Nous avons déjà vu des camions de pompiers transformés en camping-car, ou de vieux bus, mais un avion, c’est plutôt original, non ? The Fabulous Flamingo mesure 11 m de long et 4 m de haut, car le fuselage de l’avion a été intégralement conservé. Un dilemme quand il a fallu choisir de rendre le fuselage roulant. Pour ne pas l’abîmer, ils ont donc décidé de l’installer sur une remorque de camion où il a été soudé. Ils ont ensuite adapté le cockpit pour y transférer la direction et les commandes, puis il a fallu l’aménager.

À l’intérieur, l’aménagement est assez classique puisque l’on retrouve une cuisine équipée, des espaces couchages, et une salle de bain. Un confort suffisant pour profiter de son extraordinaire jouet ! Pour le tracter, cela nécessite tout de même un vieux camion au moteur de 300 chevaux, car il pèse plus de huit tonnes. Gino Lucci n’aurait qu’un seul regret : celui d’avoir dû ôter les ailes de son avion camping-car ! C’est peut-être plus prudent pour les déplacements.

Une chaîne YouTube dédiée aux véhicules insolites

Si vous êtes amateurs de véhicules insolites, vous devez absolument aller faire un tour sur la chaîne Ridiculous Rides, qui compte plus de 400 k abonnés. La chaîne YouTube Ridiculous Rides présente des véhicules uniques et inhabituels ainsi que leurs propriétaires. La chaîne se concentre sur la créativité et l’ingéniosité des personnes qui construisent et personnalisent leurs propres véhicules, qu’il s’agisse de vélos, de voitures, de bateaux ou d’avions. Les vidéos mettent souvent en évidence l’ingénierie et l’artisanat impressionnants qui interviennent dans la création de ces véhicules uniques, les inventeurs et leurs inventions parfois complètement délirantes. Si vous vous intéressez aux véhicules uniques ou si vous cherchez l’inspiration pour votre propre construction personnalisée, “Ridiculous Rides” vaut vraiment le coup d’œil.