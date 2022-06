Living Vehicle dévoile une remorque de camping luxueuse dont le prix dépasse l’entendement

A l’approche des vacances d’été, nous aimons vous présenter des alternatives au camping ou à l’hébergement traditionnel. Tiny houses, remorques équipées ou van aménagés, avec un peu d’imagination, les vacances peuvent être insolites tout en restant confortables. Dans le monde des remorques aménagées, il existe un constructeur américain, Living Vehicle, qui ne fait pas dans la dentelle ! Autant vous le dire tout de suite, si vous envisagez l’achat d’une de leurs remorques, il va vous falloir un banquier très compréhensif, un héritage conséquent, ou envisager de vendre votre propre maison pour partir sur les routes… Les remorques aménagées par Living Vehicle sont parmi les plus luxueuses existantes… Mais à ces prix, elles sont autonomes et c’était le moins que l’on pouvait en attendre. Découverte !

Living Vehicle, ou le luxe ultime ?

La marque américaine propose de voyager et de vivre hors réseau avec une petite maison sur roues personnalisable à volonté, entièrement autonome et fort luxueuse. Le constructeur explique également qu’il est le seul à concevoir des véhicules qui produisent leur propre eau ! Les remorques mobiles de luxe de l’entreprise californienne permettent de vivre en toute autonomie mais sans jamais compromettre le confort et la qualité de vie !

Trois variantes disponibles pour ces remorques de luxe !

Cette remorque se décline en trois versions : Core (Standard), Max et Pro que vous pourrez décliner à volonté en fonction de vos besoins. Les remorques de luxe se destinent à ceux qui souhaitent vivre à l’année dans ce genre d’endroit ou qui sillonnent les routes pour leur métier par exemple… Par exemple, sur la version standard, la capacité solaire est de 1400W, et elle passe à 3400W sur la version Pro.

Chaque remorque dispose également d’un stockage de 36 kilos de propane et d’un onduleur entre 5kW et 20 kW de puissance. Pour le stockage d’énergie au lithium, elle est comprise entre 14.4 kWh et 57.6 kWh. Chacune des remorques peut se charger d’un poids maximal de 1814 kilos, ce qui vous laissera de quoi installer tout votre mobilier ou presque. D’ailleurs ce ne sera pas la peine, car évidemment, elles sont livrées avec le mobilier intérieur, aussi luxueux que le reste comme une salle de bain de type spa, un patio rabattable, une cuisine de style résidentiel et une chambre digne des plus grands palaces mondiaux ! Les maisons sur roues sont prévues pour accueillir jusqu’à quatre personnes.

La cerise sur le gâteau : elle produit son eau !

La Living Vehicle aussi appelée 2023 possède la faculté de produire son eau grâce à un système Watergen intégré. Concrètement, le système fonctionne en utilisant l’humidité de l’air pour fabriquer de l’eau potable de manière illimitée. En couplant ce système d’approvisionnement en eau et les panneaux solaires plus performants que dans certaines maisons équipées, c’est le combo parfait pour vivre en autosuffisance. Pour le prix, on vous avait prévenu… Le modèle le plus élaboré coûte plus d’un demi-million de dollars, 510 000 pour être exacts soit 483 000€ environ. Sinon le modèle standard est un « peu plus accessible » avec 322 000€ ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Living Vehicle.