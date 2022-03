Ce Polaroid réalisé avec des briques LEGO est totalement fonctionnel

Lorsque l’on emploie l’expression « petites briques danoises », tout le monde, ou presque, sait de quelles briques nous parlons… Pour une fois, elles ne servent pas à construire de vraies maisons mais plutôt des maisons imaginaires… Ces briques, ce sont évidemment celles que l’on trouve dans les boîtes de LEGO… Et lorsqu’un fan de LEGO et d’appareil photo instantané de marque POLAROID se décide à reproduire une réplique fonctionnelle d’un instantané, cela donne une superbe pièce qui pourrait un jour devenir un produit vendu par la firme danoise. L’appareil photo Polaroid soumis aux votes des contributeurs sur la plateforme LEGO Ideas a récolté plus de 10 000 votes et il est magnifique ! Présentation.

Le Polaroid, un appareil photo toujours tendance !

A l’heure des photos numériques que l’on ne voit plus que sur écran, le Polaroid offre toujours la possibilité d’imprimer instantanément sa photo préférée… Les amateurs de vintage et les photographes adorent ce principe d’impression instantanée… Et apparemment les fans de LEGO l’aiment aussi ! Le site MiniBrick Productions vient de présenter la création d’un fan de LEGO qui a soumis son idée sur LEGO Ideas. Cette plateforme se destine aux passionnés de LEGO qui souhaitent soumettre leurs idées de création à la marque danoise… Celles qui récoltent le plus de votes des internautes peuvent avoir la chance de voir leur création devenir une « vraie » boîte de LEGO vendue par millions dans le monde ! Avec plus de 10 000 contributions cet appareil photo POLAROID construit en LEGO et fonctionnel aura peut-être la chance de voir le jour !

La création en détail

Selon le site Yanko Design dans lequel il est apparu pour la première fois, il s’agirait d’un modèle Polaroid OneStep SX-70. Le contributeur, déjà créateur de 28 conceptions différentes cartonne avec cette reproduction. Toujours selon notre source, la boîte contiendrait 538 pièces et le créateur a même prévu une boîte de rangement et une sangle pour le porter… Mais le meilleur est à venir ! Le contributeur ne s’est pas contenté de reproduire un appareil photo de la marque POLAROID ! Il a, en effet inclus le système d’un vrai appareil pour rendre son modèle en LEGO totalement fonctionnel ! Il est donc tout à fait possible de charger une pellicule, de viser son objectif et de tirer son portrait ! La pellicule peut même être remplacée sans avoir à démonter l’appareil ! Le projet semble à l’étude chez LEGO mais nous ne savons pas s’il sera, un jour commercialisé… En attendant vous pouvez toujours l’admirer car il ressemble trait pour trait à un vrai POLA !

Un Polaroid LegoLand sorti en 2002

Cette pièce rare aurait été créée en 2002 pour l’ouverture du parc Legoland de Californie. Polaroid était à l’époque, le principal sponsor du parc, et cet appareil de type 600 aurait été sorti à cette occasion. Il n’a rien de particulier en termes techniques puisqu’il reprend les caractéristiques des 600 qui étaient en vogue il y a 20 ans… Sa différence : son packaging évidemment… Aujourd’hui encore, c’est l’une des pièces LEGO les plus difficiles à trouver ! Il faut bien avouer qu’il est absolument magnifique ! Sur le site Picclick, il se vend aujourd’hui aux alentours de 500€ et sa côte ne cesse d’augmenter… Nous vous avions dit qu’investir dans les LEGO pouvait être rentable, vous en avez désormais la preuve avec ce Polaroid Lego !