Après l’Essuie-Fraise, voici l’Essuie-Abricot pour toutes les femmes, respectueuses de leur corps mais aussi de l’environnement !

Il y a un peu plus d’un an, nous vous présentions L’Essuie-Fraise, la lingette intime biodégradable spécialement adaptée à la peau des hommes. Un drôle de nom pour un drôle de produit ! Pourtant ces lingettes connaissent un vrai succès auprès des hommes…

Chez l’Essuie-Fraise, ils semblent être pour la parité ! Depuis quelques semaines, l’Essuie-Abricot vient compléter la gamme de lingettes intimes… Mais celles-ci sont réservées aux femmes ! Les lingettes d’hygiène féminine pullulent dans les rayons mais elles polluent beaucoup aussi. Avec celle-ci, en plus d’une hygiène parfaite, vous ne polluerez plus la planète, elles sont entièrement biodégradables !

L’Essuie-Abricot c’est quoi ?

Nous entendons beaucoup parler d’hygiène ces derniers temps et l’hygiène intime, qu’elle soit masculine ou féminine est primordiale. L’Essuie-Abricot c’est une alternative aux produits d’hygiène féminine habituels. Les lingettes proposées sont conçues pour le respect optimal de la flore intime.

Elles sont évidemment testées sous contrôle médical, certifiées Ecocert et Cosmebio. Du côté des ingrédients, on retrouve de l’aloe vera et de la camomille pour extrême douceur qui conviendra à toutes les femmes.

Crédit photo : Essuie-Fraise

Engagée dans le Zéro Déchet, la société L’Essuie-Fraise s’engage à ne produire que des emballages recyclables. Les lingettes se jettent dans les toilettes (et seulement celles-ci), sont biodégradables et ne bouchent pas les canalisations. Quand aux emballages, ils sont tous recyclables également.

Combien ça coûte ?

Comme ses grandes sœurs, les lingettes Essuie-Abricot sont vendues par boîte de 7 individuelles (5.90€) ou par pack de 14 lingettes en distributeur (5.90€). Les frais de port sont offerts à partir de 15€.

Et les lingettes barrières sont arrivées aussi !

Voilà encore une excellente nouvelle si vous ne jurez que par les lingettes désinfectantes… On parle souvent de la surconsommation de ces lingettes depuis quelques mois et qui sont jetées dans les toilettes, provoquant une pollution sans précédent… Utilisez alors les Lingettes Barrières de l’Essuie-Fraise… Elles, au moins sont respectueuses de l’environnement !

Quelques nouvelles de l’Essuie-Fraise !

L’Essuie-Fraise poursuit son ascension et convainc chaque de nouveaux hommes à rester frais… partout et en toutes circonstances. Précédemment disponible uniquement en boîte de 6 lingettes, la gamme s’est enrichie d’un distributeur de 14 lingettes refermables. Il existe désormais un système d’abonnement qui vous permet de recevoir vos lingettes sans avoir besoin de passer commande… Très pratique lorsque l’on est un peu tête en l’air 😊