ARL Concept : cette entreprise française réalise vos projets en matière de maisons containers

Vous êtes peut-être comme de nombreuses personnes à la recherche d’un constructeur de maisons atypiques, comme une tiny house ou une maison container par exemple, et vous ne savez pas vers qui vous tourner. Ces maisons, financièrement plus accessibles que les traditionnelles, sont de plus en plus prisées des futurs acheteurs. A Mauguio, dans l’Hérault l’entreprise ARL Concept va probablement pouvoir vous aider à réaliser votre projet. Depuis fin 2021, elle s’est spécialisée dans la vente de containers aménagés que vous pouvez transformer en bureau, studio de jardin atelier ou autre… Découverte de cette jeune entreprise qui n’a pas fini de grandir !

ARL Concept c’est quoi ?

Envie d’aménager une salle de sport dans votre jardin, un atelier pour peindre, un coin détente ou encore un studio pour votre grand ado ou votre proche âgé ? ARL Concept peut réaliser vos désirs à condition qu’ils « tiennent » dans un ou plusieurs containers d’expédition. Tous les containers utilisés par ARL Concept sont des containers maritimes en fin de vie et donc recyclés… Le coût de la matière première est donc bien moins élevé que sur du neuf.

Un container dans le jardin, mais pourquoi faire ?

Le container d’expédition a l’avantage de pouvoir se transformer de nombreuses manières… Il est « une pièce » à lui tout seul, qui une fois isolée et aménagée, peut faire office de bureau pour travailler loin des bruits de la maison. Il peut aussi vous aider à améliorer vos revenus en proposant des chambres en location par exemple. Une nouvelle clientèle apparaît peu à peu pour les containers. Les professionnels qui souhaitent agrandir un restaurant à moindre coût, ou encore les entreprises qui veulent des bureaux supplémentaires. Le container se caractérise par la rapidité de construction, le côté écologique et le coût évidemment ! Il suffit d’un simple parking pour ajouter 100 m² de bureau en quelques jours !

Pourquoi c’est écologique et moins cher ?

Comme nous vous l’avons dit, chez ARL Concept, les containers sont recyclés. De plus, les isolants intérieurs et aménagements sont réalisés localement. Les isolants proviennent par exemple d’une société basée à Carcassonne, en circuit court donc. L’entreprise estime le coût d’un studio aménagé par leurs soins à 30 000€ maximum, soit 15 à 20% moins cher qu’une construction traditionnelle. Et garantie sans utilisation de ciment, très polluant pour l’environnement ! ARL Concept fabrique le container en atelier, l’aménage et il leur fait une demi-journée pour l’installer.

Le problème principal : l’urbanisme

ARL Concept explique dans une interview accordée à France Bleu, que les principaux obstacles sont l’esthétisme vu de l’extérieur, et les règles d’urbanisme… Si, à l’intérieur, les clients se retrouvent comme dans une « vraie » maison, le côté métallique de l’extérieur n’est pas encore totalement rentré dans les mœurs ! ARL Concept vous aide aussi à dissimuler totalement le container dans le cas d’un agrandissement de maison, il est possible d’avoir une continuité avec la façade existante. Quant aux règles d’urbanisme, certaines municipalités sont encore très réticentes à l’installation de ces containers métalliques d’aspect peu engageant. Souvent assimilés à des cabanes, les futurs propriétaires devront s’assurer en amont que l’installation est possible dans leur commune… Les règles sont cependant en train de changer, car les maisons containers deviennent de plus en plus populaires. Vous souhaitez faire appel à ARL Concept, leur proposer votre projet, vous pouvez les contacter via leur site internet : arlconcept.com