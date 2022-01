Baluchon : Flamenco, une charmante tiny-house inspirée des roulottes

Vous connaissez déjà la marque Baluchon, probablement l’un des fabricants de tiny-house français que nous présentons le plus dans nos articles. Il faut dire que l’entreprise nantaise séduit avec son concept original ! Chez Baluchon, les tiny-houses s’adaptent aux désirs des clients et non l’inverse. C’est le cas de la Flamenco Tiny House, un concept de micromaison qui ressemble à une jolie roulotte. La Flamenco est désormais installée quelque part en Gironde et fait le bonheur d’Aline, qui l’a souhaitée à son image. Depuis 2015, Baluchon construit des tiny personnalisées qui rencontrent un joli succès auprès de ceux qui ont envie de changer de vie. Présentation.

Flamenco, une tiny-house roulotte !

Il y a quelques années nous l’aurions peut-être tout simplement appelée roulotte. Les caravanes et roulottes ne sont-elles pas les ancêtres de ce que l’on appelle aujourd’hui des tiny-houses ? La première caractéristique de la Flamenco, c’est évidemment sa forme… Elle n’est pas carrée ou rectangulaire, mais de forme arrondie. En forme de dôme, sa couverture a été conçue en aluminium afin de protéger sa propriétaire des aléas climatiques.

Aline avait un souhait : “Je voudrais une tiny house d’inspiration roulotte, mais avec une architecture contemporaine. Une roulotte des temps modernes !” Le choix d’Aline a bien entendu été respecté… La Flamenco possède une charpente arrondie, unique. Elle forme un demi-cercle qui se prolonge par deux échelles de toit. Les fenêtres posées de chaque côté semblent s’intégrer à la toiture arrondie qui descend très bas sur les façades. La couverture en aluminium rouge descend en effet sur les murs et enveloppe la tiny-house entièrement.

L’intérieur de la Flamenco

On entre dans la Flamenco pour une porte voûtée qui est fabriquée en verre et coulissante. Au-dessus, une fenêtre a été installée pour laisser pénétrer la lumière du jour. Aline ne voulait pas de lit à l’étage, elle a donc choisi un canapé convertible dans le salon. Quant à la mezzanine, elle lui fait office de grenier et donc de pièce de rangement, mais elle pourrait accueillir un lit double sans aucun souci.

Dans la salle de bains, on retrouve des toilettes sèches avec un seau inox et un compartiment à copeaux intégré. La douche mesure 80x80cm et elle peut également compter sur un petit meuble juste au-dessus des toilettes. Côté rangement, Aline dispose d’une large penderie à côté de la salle de bain. Quant à la cuisine, elle est équipée d’un four électrique, d’un évier, de blocs d’argiles pour stocker les bouteilles, de plaques de cuisson, du ballon d’eau chaude et d’un réfrigérateur. Sur le grand plan de travail, Aline a suffisamment d’espace pour concocter de bons petits plats. La Flamenco peut accueillir entre 2 et 4 personnes en transformant la mezzanine en espace de couchage…

Les caractéristiques techniques de la Flamenco