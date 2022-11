Campod dévoile une mini caravane de 800 kg en fibre de verre, pouvant être tractée par n’importe quel véhicule

Spécialisée dans la construction de remorques en fibre de verre de haute qualité, Leisure Pods, basée à Gloucestershire au Royaume-Uni, a dévoilé sa toute première caravane durant le Motorhome & Caravan Show qui s’est tenu du 18 au 23 octobre dernier à Birmingham. La caravane en fibre de verre, baptisée Campod, arbore un design qui fait penser à celui des wagons couverts américains du XIXe siècle. Néanmoins, son toit dur en arc, haut de 2,3 m, rappelle surtout celui d’une verdine. Cette conception de toit incurvé permet de profiter d’une large hauteur intérieure, suffisante pour se tenir en position debout avec aisance.

Un aménagement fonctionnel

Entièrement conçu par Leisure Pods, le Campod est long de 4,3 m avec un PTAC de 800 kg. Cependant, des modèles de 900 kg et 1 000 kg sont également disponibles avec différentes options de finition. Grâce à sa nature compacte et légère, la caravane est facilement tractable, même par une voiture de taille moyenne. Elle peut aussi être manœuvrée à la main. « Si le déplacement d’une caravane vous préoccupe, alors vous n’avez pas à vous inquiéter (…), elles sont si légères que vous pouvez simplement la tirer, la décrocher ou la pousser à la main. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons transformer votre roue jockey en une roue motorisée, ce qui vous facilitera les manœuvres. (…) les Campods peuvent être remorqués avec une voiture de taille moyenne, ou une simple barre de remorquage ! »

Des accessoires plus utiles les uns que les autres

Le modèle de base est équipé d’un radiateur 12V, d’un chauffe-eau électrique Truma, d’un réfrigérateur 12V/50L, d’un évier, d’un plan de travail de cuisine avec une cuisinière à gaz à deux feux, d’une étagère d’extension et d’un WC portatif. Elle est disponible sur commande au prix de 23 450 £, soit environ 27 000 €.

Toutefois, il est possible d’ajouter d’autres accessoires ou équipements tels qu’un four Miriad, une douche extérieure avec eau chaude/froide ou encore une tente escamotable pour optimiser le confort. Sa coque en fibre de verre bénéficie par ailleurs d’une garantie anti-corrosion de 10 ans.

Confortable et pratique

Même si les dimensions du Campod semblent réduites, l’intérieur a été aménagé pour assurer un confort inégalé. Elle dispose d’un coin repas qui fait également office de salon. Celle-ci peut accueillir quatre personnes. Elle se transforme en chambre la nuit. Le lit est d’ailleurs assez grand pour accueillir deux personnes. Les trappes latérales qui entourent les fenêtres de gauche et de droite permettent une bonne aération. Enfin, sachez que la nouvelle caravane de Leisure Pods est équipée de trois fenêtres latérales qui se joignent à une grande fenêtre avant pour procurer une vue à 270 degrés sur l’extérieur. Avec la porte ouverte, celle-ci arrive à 360 degrés, de quoi profiter d’un panorama exceptionnel. Plus d’informations : campodcaravans.com