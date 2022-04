Cette grande maison container a été construite avec 6 caissons de marchandises

Décidément, les maisons containers font un tabac partout dans le monde ! Elles peuvent être construites avec un seul, deux ou même six containers pour celle que nous allons vous proposer de découvrir. Cette somptueuse maison se trouve dans la ville de Millersburg, dans l’Ohio aux Etats-Unis. Nichée dans les arbres, elle offre une véritable « expérience nature » à quelques minutes seulement du centre-ville, et a la particularité de se trouver « au pays de Amish ». Cette communauté religieuse chrétienne, fondée en 1693 à Sainte-Marie-aux-Mines par Jakob Amman, est connue pour mener une vie loin du progrès, de la modernité et de toute technologie. Une vie simple, en autarcie maisqui peut aussi sembler parfois très austère… Louer cette maison à Millersburg est possible; une occasion de découvrir une vie hors du temps, et de déconnecter totalement du « Nouveau Monde », le nôtre ! Présentation.

Vue de l’extérieur

Cette maison se compose de six containers, dont trois posés à la perpendiculaire qui forment un patio. Situé à l’arrière de la maison, celui-ci est probablement l’un des endroits les plus prisés de cette maison. Il faut dire qu’il est parfaitement aménagé et offre une vue imprenable sur la forêt environnante, qui serait peuplée de nombreux cerfs… Vivre le brâme du cerf dans cette maison doit être un moment magique ! Concernant les façades, le propriétaire a choisi de laisser le métal des containers apparent et de le peindre en noir. Les portes d’origine ont également été laissées; elles servent désormais de volets et cachent donc les fenêtres. De nombreuses ouvertures criblent d’ailleurs tout le pourtour de la bâtisse et laissent entrer la lumière naturelle dans toutes les pièces.

Visite de l’intérieur !

Malgré l’étroitesse des containers, l’espace semble immense à l’intérieur grâce à une décoration et un ameublement parfaitement adaptés. La chambre parentale se situe au dernier étage de la maison, et dispose de nombreux rangements, d’un lit queen size et d’un écran plat pour les soirées Netflix. Au même étage, on trouve une salle de bain avec un grand-meuble vasque et une douche à l’italienne. Des toilettes et des rangements sont également prévus. Le second étage est donc un peu comme la suite parentale d’un grand hôtel !

L’autre chambre, plus petite, se trouve au rez-de-chaussée, tout comme la salle de bain principale qui offre une baignoire thalasso, un lavabo et des toilettes. La cuisine, elle aussi au rez-de-chaussée dispose de tous les équipements possibles : micro-ondes, cafetière, réfrigérateur américain, lave-vaisselle, vaisselles et ustensiles, blender, etc. Dans le salon, ce sont deux grands canapés et une table basse qui accueilleront vos soirées contemplatives de la nature ou d’une série quelconque… La télévision est également présente dans cette pièce. Pour les repas, vous pourrez les partager à quatre personnes dans une salle à manger assez classique et formelle. Enfin, si l’envie d’observer les étoiles ou les planètes vous prend, vous trouverez, en haut de l’escalier en colimaçon, un véritable télescope.

Louer cette maison, oui c’est possible !

La maison de Keith, l’hôte des lieux peut, se louer sur AirBnb; il vous en coûtera 644€ pour deux nuits, tous frais compris. A noter qu’il est impossible de la louer pour une seule nuit. Les maisons containers, construites au départ par des propriétaires avec de petits budgets, deviennent peu à peu des maisons de luxe qui deviennent finalement inaccessibles… Enfin à ce prix, vous bénéficierez de la cuisine équipée, de l’accès au Wifi, du parking, de la télévision, de la climatisation, du sèche-linge, du lave-linge et de la baignoire, gratuitement, précise l’annonce… Encore heureux peut être non ? Il est dommage que ces maisons, au départ construites pour des raisons écologiques, deviennent finalement des enjeux économiques !