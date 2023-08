Comment la nouvelle Tiny House Browny de Baluchon a changé la vie professionnelle de Christophe

Celles et ceux qui ont choisi le télétravail comme mode de vie savent qu’il est parfois difficile de travailler au milieu du salon ou terré dans une chambre pour une visioconférence. Si, en plus, vous avez des enfants ou des chiens, bref, une maison qui vit, vous priez pour que des bruits suspects ne viennent pas rendre étranges vos conversations professionnelles. Cette situation, Christophe l’a vécue pendant quelques années, télétravaillant dans la maison familiale. Puis, il a eu envie de calme et de sérénité. C’est ainsi qu’il a fait appel à Baluchon, constructeur de tiny houses personnalisées, spécialiste en France, pour construire son bureau au fond du jardin. Nichée en Loire-Atlantique, la Tiny House Browny est désormais le lieu où Christophe consacre 8 à 10 h de travail par jour, concrétisant ainsi son rêve d’un espace de travail fonctionnel et séparé de sa maison. Découverte.

Présentation de la tiny house Browny

La tiny house Browny n’est pas une résidence principale pour Christophe et sa famille, mais un studio de jardin. En effet, après neuf ans de télétravail depuis son domicile, Christophe souhaitait « sortir de sa buanderie » transformée en coin bureau. Six personnes dans la maison, le sèche-linge et le lave-linge qui tournaient très souvent rendaient le télétravail difficile. Le propriétaire désirait « s’exiler » de son domicile, sans renoncer au télétravail évidemment. Il rêvait d’un espace de travail plus vaste, mieux insonorisé et distinct de son environnement familial. C’est ainsi qu’a germé en lui l’idée d’une tiny house. Désormais installé dans son jardin, ce vaste bureau mobile offre à Christophe une vue panoramique grâce à ses généreuses ouvertures.

Un petit tour à l’intérieur de la tiny house Browny ?

Christophe a choisi un plancher en chêne massif français qui lui confère une atmosphère chaleureuse. Du chêne aussi pour son grand bureau, adossé à un claustra en épicéa, accueille ses quatre écrans et équipements informatiques, tandis que l’imprimante se dissimule astucieusement derrière le meuble escalier. De l’autre côté du claustra, une zone « détente » propose rangements, machine à café et table pliante pour de petites réunions.

Christophe a même installé un tapis de course dans cet espace dès la réception de sa tiny house. Pendant les saisons froides, un chauffage électrique à inertie sèche de 1000 W assure le confort thermique de la tiny house. À l’étage, une chambre avec lit double offre à Christophe un lieu de repos en journée ou un espace pour accueillir des amis de passage.

Toutes les caractéristiques de la tiny house Browny de Baluchon

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture

Longueur utile 6 m

Ossature : épicéa classe 2

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium / Double vitrage

Quincaillerie : Würth

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable)

Parquet / plancher : chêne massif huilé

Couverture : bacs aluminium à joints debouts

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV + Revêtement bacs aluminium à joints debouts

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté

Aménagement : chêne massif et épicéa

Ventilation : VMC double-flux Lunos

Appareillage Électrique : appareillage Legrand et éclairage LED

Chauffage : chauffage électrique à inertie sèche

Comme d’habitude chez Baluchon, chaque tiny house dispose de ce qu’ils appellent « un petit plus ». Et cette fois-ci, c’est un grand bureau pour pouvoir télétravailler tranquillement et sereinement. Alors, sympathique cette Browny, non ? Plus d’informations : tinyhouse-baluchon.fr

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuilez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette belle Tiny House ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().