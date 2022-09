Cygnus : cette tiny-house livrée montée et meublée est vendue 61 000€ sur AliExpress

Lors de vos dernières vacances, vous avez peut-être choisi d’expérimenter la vie en tiny-house. Effectivement, nombreuses sont désormais les locations de ce type, et elles font un véritable carton avec un retour à la vie simple, souvent proche de la nature, écologique et donc économique. Vous vous êtes peut-être alors dit que ce mode de vie était définitivement faite pour vous, au point de vouloir acheter votre propre tiny-house. Si tel est le cas, nous avons déniché un modèle que vous pourrez vous faire livrer en 60 jours, pour la somme d’environ 60 000€. Son nom, la Cygnus ! Découverte.

La Cygnus c’est quoi ?

Cette tiny-house est une petite maison de 23 m² construite en épicéa peinte en blanc à l’extérieur et où le bleu domine à l’intérieur. Malgré sa petite surface habitable, rien ne manque. Ainsi, vous disposerez d’une cuisine de taille tout à fait acceptable, d’un salon parfaitement agencé, d’une salle de bains et d’une mezzanine pour la chambre. La Cygnus a été aménagée de manière contemporaine et semble parfaite pour un couple ayant des envies de vie nomade. Très légère, elle se tracte comme une caravane et vous permettra de vous déplacer au gré de vos envies. Ce sont donc en tout, 29 m² habitables qui s’offrent aux futurs propriétaires en ajoutant l’espace de la mezzanine. La Cygnus est en vente sur Aliexpress au prix de 61 000 € auxquels il faut ajouter les frais de transport depuis la Turquie. Attention, le site précise qu’aucun retour n’est possible, et nous n’avons aucune idée de la qualité de cette tiny, mais elle existe !

Que comprend le prix de la Cygnus ?

Pour le prix de 61 000€, vous disposerez également d’une remorque Tiny House AL-KO de 9,20 x 2,50 m avec vérins de mise à niveau intégrés, freins de remorque, éclairage routier, et plancher en aluminium scellé. La tiny-house est une construction en bois de sapin et revêtement extérieur en pin suisse, le toit est en métal avec protection par membrane EPDM, les fenêtres sont en bois, ou PVC (en option) et disposent de verres chauffants. Le prix comprend également deux luminaires, deux prises électriques externes à la porte d’entrée et une entrée protégée par interverrouillage triphasé 16 ampères.

Un petit tour à l’intérieur ?

Pour 61 000€, il semblerait que la tiny-house vous arrive prête à poser sur votre terrain. D’après les caractéristiques données par le site Aliexpress, elle serait livrée avec la liste assez impressionnante suivante :

Revêtement mural et de plafond en pin suédois peint sans solvant (option de couleur optionnelle);

Parquet Mdf Lam de 1ère classe;

​​Matériau isolant en laine de lin résistant à la chaleur et certifié ignifuge A1;

Conduit d’eau propre et sale (en option avec raccordement au secteur);

​Électricité (câble Nhxmh nya ignifugé sans halogène – conforme aux normes européennes VDN);

Coffret électrique (avec compteur numérique, protection des personnes et relais incendie);

Chauffe-eau instantané à haute efficacité énergétique;

à haute efficacité énergétique; Appliques murales rétro, plafonniers suspendus et ampoules rustiques;

Bar à déjeuner en quartz d’une capacité de 3 tabourets de bar;

Comptoir de cuisine en hêtre massif et armoire en bois laqué;

Téléviseur Samsung 40″ 101 Screen Full HD Smart TV LED avec récepteur satellite;

Climatiseur A++ 12000btu;

Réfrigérateur, hotte et four avec cuisinière;

Meuble TV en bois avec étagères;

Meuble en bois avec portes;

Canapé en cuir simple et chaise en bois;

Échelle avec armoire à étagères pour l’accès à la zone de lit;

Placard en céramique, cabine de douche 1m x 1m, lavabo de salle de bains;

Robinet de salle de bains et colonne de douche intégrée;

Cheminée de hotte en acier inoxydable;

Divers rangements avec une capacité de 40 cintres.

La liste est longue, et nous ne pouvons-nous empêcher de vous mettre en garde, c’est presque trop beau pour être vrai, ou de qualité ? A vous de choisir !