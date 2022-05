Découvrez la Ferme de la Truffe, en logeant dans une magnifique Tiny House avec jacuzzi

Connaissez-vous la région de France que l’on appelle le Périgord Noir ? La simple évocation de ce nom nous amène en mémoire la richesse de ce territoire situé dans le sud-ouest de la France et notamment sa gastronomie, riche en diversité, en goûts, en saveurs, et aussi en calories, il faut bien l’avouer… Faisons fi des calories et partons à la découverte de ce que le territoire a peut-être de plus précieux : la Truffe Noire. Le village de Cuzance situé dans le Lot fait partie de ce Périgord Noir, et dans ce village, vous allez avoir tout loisir de découvrir la truffe en vous installant pour quelques jours dans la Tiny House de La Ferme de la Truffe… Plongez avec nous au cœur de ce trésor français, qui va probablement réveiller vos papilles !

La petite histoire de la Ferme de la Truffe

La Ferme de la Truffe s’axe évidemment autour de la truffe noire et de ses exceptionnelles qualités gustatives. La truffe est un champignon qui pousse sous terre aux racines d’un arbre truffier. La truffe noire qui est la plus noble de toutes les espèces de truffe et pousse généralement au pied de chênes pubescents, mais peut également se trouver sous des chênes verts ou des noisetiers. A la ferme, vous serez accueilli par Delphine et Jérôme Vigne, respectivement cheffe cuistot et serveur, et par Serge Delbut, père de Delphine, guide des visites, et qui semble en connaitre un rayon sur la truffe noire !

Comment serez-vous logés à la Ferme de la Truffe ?

La Ferme de la Truffe propose plusieurs types d’hébergements, à commencer par les chambres classiques et suites familiales. Mais depuis peu, les propriétaires ont installé une magnifique tiny-house au cœur de la propriété. Dans cette petite maison fabriquée en bois, vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur la région du Quercy en toute indépendance. La tiny house se compose d’une grande pièce à vivre, confortablement aménagée dans un style naturel et épuré. Avec une terrasse gigantesque donnant directement sur la truffière, vous aurez peut-être le privilège de découvrir comment le propriétaire déniche ces trésors culinaires. Et peut-être même admirer le spectacle depuis le bain nordique jacuzzi chauffé au feu de bois qui vous tend les bras dès votre arrivée dans la tiny house.

Quelles autres activités proposées à la Ferme de la Truffe ?

La Ferme de la Truffe, c’est également un restaurant, où il est inutile de vous dire que la star des menus est la truffe évidemment, mais également des spécialités périgourdines, et elles sont nombreuses et délicieuses. Pour un menu à 55€ par personne, vous pourrez par exemple déguster les mets suivants, et une visite de la ferme vous sera offerte :

Apéritruffe accompagné de toasts au beurre truffé;

Omelette truffée avec 10g de truffe noire mélano OU Foie gras de canard truffé avec confiture de figue et noix OU Vol au vent poulet ris d’agneau truffé;

Grillade d’agneau fermier du Quercy OU entrecôte Limousine OU Parmentier de veau ou Cassolette de 5 st Jacques de Normandie et son écrasée de pomme de terre truffé;

Brie truffé et Salade aux noix et huile de noix;

Pastis pomme armagnac et sa crème truffée;

(glace ou crème tiramisu truffée) + Café ou Thé.

Ce menu met l’eau à la bouche non ? Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi faire une randonnée en 4 X 4 et “vous laisser embarquer sur les chemins entre causse et rivière pour découvrir le chemin de l’œil de la doux, le sommet du Mont Mercou, des villages atypiques, des murs en pierre sèche, des truffières, des vaches, chevaux, moutons, et des noyeraies… Des points de vue à couper le souffle !” Enfin, si vous ne vous rendez pas dans le Périgord, rien ne vous empêche de commander sur la boutique en ligne, vous y trouverez les meilleurs produits de la ferme…