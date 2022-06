Elle rénove un camping-car avec moins de 1000€ et le résultat est juste incroyable

Rénover un camping-car pour y vivre à l’année est peut-être le rêve de certains… Un rêve qu’une jeune américaine, Heather McLarry a décidé de transformer en réalité en rénovant un camping-car de 18 m² pour en faire une tiny house élégante et confortable. Avec un budget de seulement 960€, elle prouve qu’avec peu d’argent, mais un peu de temps et beaucoup d’imagination, il est possible de se créer un petit cocon bien sympathique ! La jeune femme n’a jamais été une baroudeuse, mais quand la pandémie a frappé, elle terminait ses études et, sans emploi, elle ne pouvait plus payer son loyer; elle s’est alors lancée dans l’aventure de la rénovation et c’était plutôt une bonne idée ! Découverte.

Une alternative au logement traditionnel

La jeune femme rencontrait donc des difficultés financières, elle a alors réalisé que ce mode d’habitation était bien plus accessible qu’un appartement. Mais également que cela lui permettrait de trouver des emplois saisonniers, là où ils se présenteraient… Elle s’offrait le luxe de pouvoir trouver du travail sans avoir besoin de trouver un logement à proximité ou de louer une chambre d’hôtel hors de prix ! En 2020, elle achète un minibus pour 2878 € et passe quinze mois dans son van aménagé… Elle prend goût à cette vie de liberté mais se trouve un peu à l’étroit… Elle opte alors pour un camping-car Shasta Oasis de 2015 payé 7185 € et décide de le rénover. Son objectif était de trouver la maison la plus récente possible dans les limites de son budget. Le Shasta Oasis lui a tapé dans l’œil… Et il a signé le départ d’une nouvelle aventure pour Heather !

Ses débuts en matière de rénovation !

Heather obtient donc son camping-car en novembre 2021, qui lui offre désormais une surface de vie de 18 m² et elle se fixe un budget maximum de 1000$ pour le rénover, soit environ 960€. Pour son camping-car, elle souhaitait un univers coloré et chaleureux sans exploser son budget. Elle n’hésite donc pas à acheter des peintures bon marché, et ne pouvant pas s’offrir les services d’un décorateur, elle s’aide de tutoriels et de tableaux sur Pinterest. Elle commence alors par repeindre toutes les armoires pour ôter le vert dont ils étaient recouverts et qui ne correspondait pas à son idéal ! Elle choisit le noir, mais y ajoute des touches de couleurs en fonction des pots de peinture qu’elle déniche…

Et l’ameublement alors ?

Pour meubler et décorer son camping-car, la jeune femme écume les friperies et les Marketplace de Facebook. Elle en devient même accroc, ce qui lui permet de trouver n’importe quel objet à très bas prix, voire gratuit parfois. Vêtements, meubles, chaise en rotin; la jeune femme s’équipe uniquement avec des objets d’occasion.

Et quelques astuces Made In Heather en plus !

Pourquoi changer des meubles hors de prix, lorsqu’il suffit de les personnaliser ? C’est ainsi qu’Heather a raisonné pendant toute la rénovation… Ainsi, au lieu de remplacer le plan de travail de la cuisine ou le comptoir de la salle de bains, elle choisit de les recouvrir de jolis papiers adhésifs. Imitation marbre blanc pour la cuisine et bois pour la salle de bains ! A moins de 10€ le rouleau sur Amazon, la jeune femme a fait de réelles économies. En ajoutant quelques carreaux collés sur les murs, elle s’est offert une décoration pétillante et colorée ! En guise de tête de lit, elle a appliqué une simple couche de papier peint fleuri, et recouvert l’armoire de papier adhésif fleuri lui-aussi. Elle a conscience que ces adhésifs sont plus fragiles mais elle explique que c’est ce qui est le moins cher et que cela peut être remplacé facilement. Budget de 1000€ respecté et le résultat est juste magnifique non ?