Ericeira, une incroyable Tiny House de 18 m² conçue par le cabinet d’architecture Gio

Elles sont nées il y a plus de vingt ans et depuis elles n’ont cessé de conquérir le monde ! Elles, ce sont les tiny houses, ces petites maisons, souvent en bois, qui avaient été imaginées en 2005 pour répondre à un besoin urgent. Lors du passage de l’Ouragan Katrina, qui avait dévasté le sud des États-Unis, il avait fallu reloger des milliers de sans-abris. Les tiny houses s’étaient alors imposées dans l’urgence. Depuis, les constructeurs ont fleuri partout dans le monde, au point de devenir pour certains, des modèles architecturaux ! Je vous embarque, cette fois-ci, à la découverte d’une tiny house portugaise, construite par Tinylar et imaginée par le cabinet d’architecture Gio sous la direction de Giovani Acevedo Aleman. Une tiny house de 18 m² seulement, baptisée Ericeira, du nom d’une charmante ville côtière située au Portugal, à environ 50 km au nord-ouest de Lisbonne. Découverte.

Ericeira ou l’évocation de la beauté naturelle de cette région !

L’architecte a sans doute voulu rappeler la beauté de cette région en baptisant sa tiny house ainsi. En évoquant Ericeira, on s’attend à une tiny house qui se fond dans la nature, un souhait de l’architecte comme je vous l’expliquerai un peu plus tard. Néanmoins, l’idée centrale de Giovani Acevedo Aleman était de fusionner le design contemporain avec le confort d’une maison classique. Pour ce faire, il a opté pour des matériaux durables, respectueux de l’environnement, dans les moindres détails de la tiny house. Des matériaux qui ont été choisis également pour garantir un confort maximal à celles et ceux qui l’adopteront.

Une petite visite guidée de l’intérieur […]

Je vous propose pour commencer, une petite visite de l’espace cuisine et repas avec une grande fenêtre horizontale installée sur toute la longueur du mur inondant la pièce de lumière naturelle et offrant une vue dégagée vers l’extérieur. La cuisine est petite, mais fonctionnelle et dispose d’une plaque de cuisson, d’un four intégré et d’un petit évier, permettant de concocter de bons petits plats. L’architecte a choisi d’installer une table en bois alliant rusticité et modernité ainsi que deux chaises en rotin confortables.

Passons ensuite au salon qui accueille sur la droite, un canapé blanc simple, mais confortable pour des soirées bien au chaud. Le sol a été choisi en bois clair, et les murs peints en blanc pour agrandir l’espace et donner l’impression de volume malgré ses 18 m² de surface totale. Enfin, et comme dans toute la maison, on retrouve dans le salon, une immense fenêtre proposant un accès sur l’extérieur que je vous présente immédiatement.

[…] et un petit tour à l’extérieur

La tiny house présente une structure compacte et contemporaine, avec une combinaison de matériaux naturels et modernes. Les murs en bois clair sur une partie de la façade contrastent avec des panneaux noirs élégants, donnant à l'ensemble un look sophistiqué et chaleureux. La tiny house Ericeira est installée sur une immense terrasse en bois naturel, doublant quasiment la surface habitable. Installée dans un cadre verdoyant, elle est une invitation à la détente et à la sérénité ! Tinylar propose également de nombreux autres modèles, que je vous invite à découvrir sur leur site officiel : tinylar.com.