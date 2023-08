Fantaisy Trail, la nouvelle mini caravane « teardrop » abordable et artisanale de La Mancelle

Que faites-vous au mois d’octobre prochain ? Du 7 au 15 octobre, le salon des véhicules de loisirs se tiendra à Villepinte (93) et comme chaque année, il sera le rendez-vous incontournable des amateurs de camping-cars, caravanes, teardrops, etc. Cette année sera aussi celle de la présentation de la dernière-née des caravanes la Mancelle. Cette entreprise, fleuron français de ce type de véhicules, présentera la Fantaisy Trail, une mini caravane aux allures de teardrops, avec un prix abordable. Pour prolonger vos vacances ou vous offrir un week-end surf sur la côte atlantique, en mode safari photo en automne, elle se veut la mini caravane de la situation ! Découvrez ce petit bijou étonnant et fabriqué en France. C’est parti !

La Mancelle, une entreprise française, spécialiste depuis des décennies

En 1960, André Devaux fonde l’entreprise La Mancelle, au cœur même du Mans, sur la Rue Beauverger. Depuis cette date, La Mancelle fabrique avec une passion authentique des caravanes haut de gamme, qui incarnent l’héritage artisanal à la française, avec une qualité et des finitions d’exception. Cette marque allie confort, innovation, audace et praticité pour le bien-être des campeurs. La totalité des pièces de chaque caravane est conçue de manière artisanale et traditionnelle. Cette année, ils lancent donc la « Fantaisy Trail », une mini caravane, qui devrait séduire lors du prochain salon des véhicules de loisirs, en octobre prochain.

La mini caravane Fantaisy Trail, qu’est-ce que c’est ?

Olivier Raynaud-Verrier, le directeur général de La Mancelle, introduit avec enthousiasme cette toute nouvelle caravane, fruit de son observation du développement de ce marché. « Dotée d’un poids à vide de 687 kg (hors options) et d’un PTAC de 750 kg, éliminant ainsi le besoin de tout permis de conduire supplémentaire pour la tracter, la Fantaisy Trail, dont le prix de départ sera de 18 700 €, apportera une joie incommensurable aux passionnés du mode de vie « vanlife », explique le directeur au magazine Le monde du plein air. Les plus exigeants pourront ajouter une chambre supplémentaire pour un peu plus de confort. Pour partir en vacances, en week-end, surfer quelques jours, il suffira alors d’accrocher la Fantasy Trail, puis de partir à l’aventure !

Que faut-il savoir de plus sur cette mini caravane ?

Cette nouvelle mini caravane arbore un style distinctif, fusionnant une allure sportive et la forme compacte des « teardrops ». La Fantaisy Trail de La Mancelle tire profit d’atouts techniques bien fondés. Comme l’ensemble des caravanes de la marque, elle est conçue avec des panneaux sandwich, procurant une isolation par mousse extrudée et une carrosserie en polyester, y compris pour son soubassement de plancher. Elle est montée sur un châssis galvanisé équipé du renommé essieu Delta d’AL-KO, qui est reconnu pour ses excellentes qualités routières.

À l’arrière, le hayon dévoile une cuisine où peut être logé un réfrigérateur. La partie habitable de la Fantaisy Trail comprend une chambre confortable avec des espaces de rangement, des toilettes portables, ainsi qu’une cuisine à l’arrière avec un réchaud à deux feux, un évier et un robinet avec pomme de douche. Bien entendu, de nombreux accessoires et options sont disponibles pour s’adapter à tous les styles de caravaning. Par exemple, les panneaux solaires qui permettent une utilisation autonome, en harmonie avec le rôle de véhicule tracteur d’un van et bien d’autres choses encore à découvrir sur le site la-mancelle.com.

