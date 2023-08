Airstream dévoile une édition spéciale de sa luxueuse remorque caravane Basecamp 20X

Vous êtes adepte du camping que l’on pourrait qualifier de luxueux, à bord de magnifiques caravanes ou camping-cars ? Si tel est le cas, vous connaissez sans doute les deux marques Airstream et REI, respectivement leader des caravanes de luxe et marque phare des équipements de plein air. Collaborer pour créer un produit très haut de gamme, réservé aux aventuriers qui ne veulent pas se départir de leur confort, était donc une évidence. Une collaboration qui, l’an dernier, avait débouché sur une première caravane tout-terrain en édition spéciale, établie à partir de la plateforme Airstream de 16 pieds. Cette année, ils font encore plus fort avec l’édition spéciale REI x Airstream Basecamp 20X. Un voyage hors du temps que nous vous proposons de découvrir sans tarder.

Présentation du Basecamp 20X

Nous aborderons le sujet du luxe et de son intérieur en fin d’article, mais nous souhaitons d’abord insister sur son engagement en faveur de la durabilité. En effet, cette splendide remorque intègre, pour la première fois, des matériaux recyclés pour les tissus et les stratifiés. De plus, la totalité des aménagements intérieurs sont fabriqués en bois issus de forêts gérées durablement. Côté poids, elle pèse 1,587 t, ce qui lui permet d’être tractée relativement facilement. Sa taille raisonnable ne l’empêche absolument pas de proposer un intérieur spacieux et ultra confortable.

Un petit tour à l’intérieur ?

La pièce à vivre propose un espace couchage convertible qui se transforme aisément en salon confortable après les repas, offrant un espace polyvalent pour se détendre après une longue journée d’exploration. Une zone de couchage séparée permet une utilisation efficace de l’espace, assurant un confort optimal pour les aventuriers en quête de repos bien mérité. La salle de bains trois-en-un du Basecamp 20X, équipée de toilettes sèches à compostage et d’une douche extérieure, apporte une touche de raffinement à l’intérieur spacieux. Les comptoirs en ardoise verte, associés au contreplaqué de bouleau, ajoutent une note élégante à l’ambiance intérieure.

De plus, elle intègre également un système de panneaux solaires de 360 W couplés à une batterie de 100 Ah, parfait pour les arrêts en rase campagne ou les bivouacs en pleine nature. Enfin, pour celles et ceux qui voyagent avec de nombreux bagages, elle dispose d’un système de rangement en L-rack qui permet de transporter en toute sécurité vélos, planches de snowboard, skis et autres équipements essentiels.

Que faut-il savoir de plus sur le Basecamp 20X ?

Quelques options sont disponibles pour cette magnifique caravane. C’est, par exemple, le cas d’une douche extérieure pratique, accessible par un passage dans le mur de la salle de bains. Cette fonctionnalité permet, non seulement, de rincer votre équipement, mais par ailleurs de prolonger l’utilisation du réservoir combiné. De plus, grâce au pré-câblage connecté Airstream, vous pouvez rester connecté lors de vos aventures. Vous pouvez aisément ajouter un Wi-Fi alimenté par cellulaire, grâce à cette option offerte par Airstream Connected. Profitez ainsi de toutes les commodités modernes tout en explorant les recoins les plus reculés de la nature. Quant au prix de base, il est de 62 400 $ (56 662 €). Eh oui, le luxe se mérite ! En savoir plus ? Rendez-vous sur Airstream.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette caravane ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !