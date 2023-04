Highcube : des annexes de maison en conteneur pour loger les séniors et « vivre en bigénération »

Partout dans le monde, l’espérance de vie s’allonge grâce notamment aux avancées technologiques de la médecine. Si les pays émergents affichent une espérance de vie plus courte, dans certains pays économiquement plus développés, la longévité se traduit parfois par des problèmes liés aux logements des personnes âgées. En France, au Canada ou aux États-Unis par exemple, les personnes âgées se retrouvent souvent placées dans des maisons de retraite, faute de pouvoir rester autonomes dans leurs maisons ou leurs appartements. L’alternative de loger ses proches âgés dans une maison annexe à l’habitation principale s’impose progressivement. Une alternative qui permet de rester proche des anciens, tout en conservant une certaine autonomie pour eux. Au Canada, l’entreprise Highcube s’est spécialisée dans ce type de construction, en installant des annexes fabriquées avec des conteneurs d’expédition. Découverte.

Pourquoi les studios de jardin s’imposent graduellement ?

« Les gens commencent à réaliser de plus en plus que c’est une option viable. Ça permet d’offrir un endroit sécuritaire pour les parents, en plus de réduire l’isolement et d’encourager l’entraide », explique Mr Sauvé, cofondateur de l’entreprise, dans une interview accordée au site Le Soleil Numérique. Cette solution offre plusieurs avantages pour ceux qui la choisissent et s’appliquent aussi bien aux personnes âgées qu’aux jeunes adultes en quête d’indépendance.

L’essor de ce type d’habitation permet de faire face à l’augmentation des loyers de logements individuels, mais également à celui des prix d’entrée en maison de retraite. Dans certains établissements pour personnes âgées, les coûts mensuels peuvent atteindre des sommes folles, qui ne sont pas à la portée de tous les budgets. Pour les jeunes, les prix des loyers ou de l’immobilier à l’achat dépassent évidemment leurs capacités financières. Installer un conteneur dans le jardin familial peut donc être une solution pour conserver le lien intergénérationnel, éviter l’isolement et réduire les coûts liés au logement.

Le concept Highcube, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise canadienne Highcube construit des annexes conteneurs clés en main qui disposent d’une salle de bains, d’une cuisine, d’un salon et d’une chambre. Personnalisables à la volonté du client, les modules Highcube offrent confort et indépendance à leurs habitants. Les surfaces des conteneurs varient de 15 à 30 m², la vie à l’intérieur est ainsi plutôt minimaliste.

Cependant, ceux qui optent pour ce type d’habitation vivent en famille. En conséquence, un grand espace n’est généralement pas nécessaire. Highcube propose ses maisons conteneurs à partir de 85 000 € environ, un prix élevé assez vite rentabilisé. En effet, le coût mensuel d’une maison de retraite luxueuse peut atteindre 10 000 €, si la moyenne mensuelle se situe aux alentours de 3 000 € !

Une installation en quelques jours seulement

Une fois les permis obtenus, la maison conteneur Highcube peut être installée en quelques jours. Elles sont toutes préfabriquées en usine et livrées « prêtes à habiter ». « On évite que la cour se transforme en un chantier de construction pendant plusieurs mois et qu’il dérange tout le voisinage. En plus de cela, il est super facile de transporter un conteneur », selon Patrick Sauvé. Ces maisons conteneurs peuvent aussi être une solution lorsque la famille s’agrandit. Cela évite parfois de devoir déménager. Trois types de conteneurs sont proposés par l’entreprise :

La bigénération, qui est indépendante, mais accolée à la résidence principale et raccordée aux réseaux de plomberie et d’électricité.

La maison multigénérationnelle, qui se compose d’une chambre et d’une salle de bain, mais qui dispose de portes communicantes avec la résidence principale.

Le pavillon, qui est une maison conteneur totalement indépendante, s’installant à distance de la résidence principale. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Highcube.ca.

Avant d’entreprendre la construction d’un studio de jardin pour en faire une habitation, il convient de se renseigner auprès du service urbanisme de votre commune.