Hymer dévoile l’Eriba Car 600, un camping-car moderne avec une petite touche vintage

Fondée en 1957, Eriba a toujours été une référence dans l’univers des camping-cars. Cependant, en 2010, l’entreprise a décidé de se focaliser sur les caravanes. Cette année, après plus de dix ans d’absence, elle fait ainsi son retour dans le monde des véhicules aménagés avec un modèle qui ne manquera certainement pas de ravir les fans. Il s’agit de l’Eriba Car 600. Ce camper van de 5,99 m de long sur 2,07 m de large a de quoi répondre aux exigences des amateurs de camping-cars avec sa conception avant-gardiste qui met l’accent sur l’élégance et la fonctionnalité. Bien sûr, la marque n’a pas oublié d’apporter une touche vintage pour rendre hommage à ses mythiques caravanes des années 60.

Plusieurs finitions au choix

L’Eriba Car 600 reprend ainsi les traits caractéristiques des légendaires caravanes Eriba Touring qui ont fait la fierté de la marque allemande depuis des décennies. Basé sur le VW Crafter, le camper van offre un impressionnant contraste de couleurs : bois, blanc, vert olive, etc. D’ailleurs, alors que le haut du véhicule est blanc pour toutes les déclinaisons, pour le bas, l’acheteur peut choisir entre trois teintes : bleu Océan Intense, Rouge Cerise et Gris Indium métallisé. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que la firme a tout prévu pour faire ressortir un look haut de gamme tout en veillant à ce que le fourgon aménagé offre à ses occupants une ambiance chaleureuse et accueillante.

Un aménagement plus ou moins complet

L’aménagement n’est pas en reste. Colorée, la déco intérieure est plutôt chic. L’Eriba car 600 mise à ce propos sur quatre différentes selleries tout aussi élégantes les unes que les autres. Le fabricant a prévu à l’intérieur une banquette deux places et une table pouvant être rallongée. Le camper van dispose aussi d’une toilette équipée d’un lavabo escamotable et d’une salle de bain avec miroir de courtoisie.

Concernant la cuisine, elle comporte un plan de travail ainsi qu’un réfrigérateur coulissant. Cette partie abrite aussi une cuisinière à gaz à deux brûleurs et un évier. En plus de la table escamotable située à l’intérieur, le véhicule comprend un ensemble de salle à manger d’extérieur avec table et chaises pliantes. Ces dernières peuvent être rangées dans l’espace de rangement situé sous la caisse.

Prix et disponibilité de l’Eriba Car 600

Par ailleurs, pour dormir, les occupants ont à leur disposition un matelas à ressorts escamotable de 200 x 136 cm. L’Eriba Car 600 est produit dans la nouvelle usine de l’entreprise située en Pologne. En ce qui concerne la motorisation, le véhicule est doté d’un bloc TDI de 2 litres accusant une puissance de 140 ch ou 177 ch en option.

Pour la transmission, on peut choisir entre une boîte manuelle à six rapports et une transmission automatique. Pour ce qui est de sa disponibilité et du tarif, le camper van sera commercialisé en Europe à partir du printemps 2024 au prix de base de 74 900 euros. Plus d’infos : hymer.com. Que pensez-vous de ce camping-car ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .