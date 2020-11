Eriba Touring 820 : une impressionnante et très luxueuse caravane

Eriba est une marque bien connue des amateurs de caravanes et de camping-car. Appartenant à Hymer, l’entreprise est basée en Allemagne. Elle propose des caravanes haut de gamme depuis de nombreuses années, plus précisément depuis la fin des années 50.

Les caravanes Eriba sont donc considérées comme une référence sur le marché des engins de camping. Avec la Touring 820, un modèle fraîchement annoncé, le constructeur cherche apparemment à consolider sa position de leader sur son segment au travers d’une caravane de très grande qualité et spacieuse.

Une caravane qui mise sur son aspect premium et sa grande taille

Concrètement, l’Eriba Touring 820 mesure 8,48 m de long et 2,36 m de large. Elle a été conçue pour pouvoir coucher jusqu’à 4 personnes à son bord. En plus de ces aspects qui démontrent à quel point elle est spacieuse, la caravane mise sur d’autres atouts qui ne manqueront pas de ravir les plus exigeants. En effet, tout a été pensé pour qu’elle bénéficie d’une finition haut de gamme à tel point que son intérieur est comparable à celui d’un bateau de luxe. Les lignes extérieures contemporaines sont en outre ce qu’il y a de mieux pour impressionner les yeux.

Une impressionnante vue panoramique

La Touring 820 comporte des fenêtres qui offrent une vue panoramique à 180 degrés à partir de son salon. Pour une ambiance nocturne à la fois chic et originale, Eriba a prévu un éclairage LED qui illumine également indirectement la cloison extérieure. Le mobilier au look arrondi est personnalisable pour permettre de coucher le plus grand nombre de personnes possibles. Aussi, grâce à la table de la dinette escamotable et à son salon spacieux, la nouvelle remorque d’Eriba dispose jusqu’à 4 couchages.

Le confort, comme à la maison !

L’Eriba Touring 820 est équipée d’une cuisine qui comporte un évier suffisamment grand pour permettre de faire la vaisselle en toute facilité. Un réchaud à deux feux est également prévu. À cela s’ajoutent un réfrigérateur à compresseur de 150 litres ainsi qu’une toilette avec une douche séparée. Bref, cette caravane a été conçue pour que vous ne manquiez de rien lors de vos campings.

Ce grand confort a bien évidemment un coût. La version la moins chère de la Touring 820 est facturée 79 710 €. Sachez que ce prix peut augmenter en fonction des options choisies par l’acheteur. Dans tous les cas, la remorque promet d’être spacieuse, haut de gamme et complète.