Il commande une maison container sur une boutique chinoise et l’installe dans son jardin

Si vous êtes adeptes du réseau social TikTok, vous avez peut-être vu passer une vidéo d’un jeune australien, Zackary South qui explique comment il a fait venir de Chine un container d’expédition pour en faire une superbe maison. Ce container possède la particularité de cacher une maison pliante ! Avec 280.4K vues de sa vidéo, le jeune homme est devenu, sans le vouloir, une star de TikTok qui avait une ambition : construire la maison de ses rêves ! Et pour lui, le rêve se présentait sous la forme d’un terrain et d’un appartement classique qu’il qualifie d’appartement de grand-mère ! Finalement, pour 30 000 dollars et trois mois d’attente, il s’est fait livrer sa maison, directement sur son terrain, et bien lui en a pris ! Présentation.

Pourquoi, une maison container pour cet australien ?

Certes en commandant son container en Chine, le père de famille de 28 ans, voulait offrir une maison à sa famille. Mais c’était aussi pour lui l’occasion de montrer que les maisons containers pouvaient en trois mois être une alternative parfaite pour les sans-abris, contre les logements trop chers etc… A l’arrivée, son container était une simple boîte en fer, mais en finalité, il est une magnifique maison avec deux chambres, une cuisine complète et une salle de bains pour environ 30 000 dollars (26000 € environ) … Dans sa vidéo devenue virale, on peut voir la livraison, l’installation et bien entendu, le résultat final !

La maison container est-elle une solution à la crise du logement ?

En racontant son expérience sur TikTok, Zackary a également ouvert le débat sur les maisons containers… De plus en plus de futurs propriétaires se tournent vers ces alternatives aux maisons traditionnelles. Le prix des logements traditionnels flambe, les taux des crédits immobiliers remontent peu à peu et se loger devient presqu’un luxe pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires. La maison container offre une solution qui non seulement coûte moins cher que la construction d’une maison traditionnelle mais qui, en plus, permet de laisser la créativité s’exprimer… Ponts, empilement, étages, piscine, tout est possible à partir de ces containers d’expédition, qui pourraient, eux aussi, voir leurs prix grimper tant la demande est forte dans le monde entier !

Que dit la loi, en France, à propos des maisons containers ?

Avant de vous lancer dans la construction d’une maison container, il convient de vous renseigner auprès de votre mairie… Ces maisons sont parfois assimilées à des « cabanes » faites de bric et de broc et assez mal vues des municipalités. Mais, dans les textes, une maison container doit se plier à la même réglementation qu’une maison classique : le type de dossier à monter va avant tout dépendre de la surface de votre future maison container :