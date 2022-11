Kimo, une ravissante maison en A perchée sur sa colline

Les tiny-houses ont le vent en poupe depuis quelques années. Il faut dire qu’elles sont une alternative économique et écologique à la maison traditionnelle, pour tous ceux qui souhaitent un retour aux sources et qui acceptent de voir leur espace vital réduit de quelques mètres carrés ! En Australie, et plus particulièrement à Gundagai, un village de Nouvelle-Galles, nous avons déniché une tiny-house de 28 m². La cabane Kimo a été conçue par deux studios d’architectes, Anthony Hunt Design et Luke Stanley Architects et offre un nouveau modèle de maison en A ou A-Frame, ces maisons dont le toit descend jusqu’au sol. Découverte !

La Cabane Kimo, c’est quoi ?

Construite en 2017, et offrant une petite surface de 28 m², elle a été conçue par de nombreux fabricants locaux, et se dresse sur une colline à l’extérieur de Gundagai, dans la campagne de Nouvelle-Galles du Sud. Elle vient s’intégrer à un complexe d’hébergement conçu pour accueillir des réceptions ou mariages, dans un dépaysement total ou presque. La maison A-Frame Kimo permet une déconnexion totale, faisant oublier aux locataires, tout le stress que peut apporter une vie moderne. Pour concevoir cette tiny, les architectes ont choisi des bois durs australiens, totalement locaux, afin de

Pour eux, les matériaux devaient être disponibles à proximité immédiate et ne pas nécessiter trop de manutention.

De quoi s’inspire la cabane Kimo ?

En France, nous avons notre référence avec Elizabeth Faure, cette retraitée qui a construit seule sa maison en A en Dordogne… La Kimo s’inspire donc de ce style de maison avec une structure en A. Elle offre ainsi un refuge aux locataires et une connexion avec l’environnement naturel. La structure ancre ainsi la maison dans le sol, et définit les espaces intérieurs. Plusieurs détails artisanaux rappellent le caractère des bâtiments agricoles qui jouxtent la petite maison en A.

Un petit tour à l’intérieur ?

Au vu de sa petite surface, la cabane Kimo ne possède pas de cuisine, mais elle se destine uniquement à accueillir des invités, donc la cuisine n’est pas une nécessité. L’intérieur se compose d’une seule pièce qui accueille un lit deux personnes, un bureau, de nombreux rangements ainsi qu’une petite table et deux fauteuils confortables. Pour le chauffage, un énorme poêle à bois trône au milieu de la pièce assurant une chaleur douce et confortable aux hôtes… La façade de la maison est une immense baie vitrée, qui laisse pénétrer toute la lumière du jour, et le lit, installé face à cette baie vitrée, offre un vue imprenable sur le ciel étoilé, le soir venu.

Elle dispose également d’un réfrigérateur solaire, d’un barbecue et d’un petit réchaud de camping. Il est possible de la louer pour 600 dollars australiens par nuit, mais ne convient apparemment pas aux enfants ni aux animaux de compagnie ! Une ravissante tiny-house pour un weekend en amoureux au milieu de nulle part… Si vous souhaitez construire une cabane Kimo dans votre jardin, les plans sont disponibles, on ne sait jamais…