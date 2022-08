Maison en A : JR’s, une superbe et originale maison “A Frame” (avec plans)

Depuis que nous vous avons présenté Elizabeth Faure, vous connaissez forcément le principe des maisons en A, aussi appelées A-Frame aux Etats-Unis. Ces petites maisons, avec leurs toits si pentus qu’il descend jusqu’au sol, sont une alternative aux maisons traditionnelles, que l’on pourrait classer dans la catégorie tiny houses, même si elles ne sont pas déplaçables. En Australie, se trouve une petite maison ou cabane appelée JR’s qui vous promet une déconnexion de votre vie trépidante et une vie en harmonie avec la nature. Une vue imprenable, un bain à remous, des soirées barbecue. Le bonheur en quelque sorte ! Et si l’envie vous prenait de vouloir reproduire la JR’s, vous avez aussi les plans. Découverte !

La cabane JR’s c’est quoi ?

Cette mini maison de 28 m² est totalement hors réseau et dispose de quelques atouts bien sympathiques. Elle se trouve donc en Australie dans la région de Nouvelle-Galles du Sud, et semble à mille lieux de toute civilisation. Bien qu’elle fasse partie d’un complexe de logements locatifs, elle est parfaitement isolée des autres habitations. Le propriétaire, Kimo Estate a choisi de confier la création de cette maison en A à deux architectes plutôt imaginatifs : Anthony Hunt Design et Luke Stanley… Cette mini maison est un exemple de petite habitation bien pensée et confortable.

Un petit tour à l’intérieur ?

La JR’s se trouve dans un complexe touristique et ne possède donc pas de cuisine; c’est plutôt un style de chambre à louer différent de ce que nous avons l’habitude de voir. Cependant, en ajoutant une cuisine et les équipements nécessaires, elle pourrait tout à fait devenir une maison autonome et complètement équipée. Dans ces 28 m², les architectes ont installé une superbe chambre avec une baie vitrée immense qui offre une vue exceptionnelle.

Perchée sur une colline, les petits-déjeuners se prendront au grand air, à peine sortis du lit. Dans la chambre, on trouve de nombreux espaces de rangement et un poêle à bois pour se réchauffer. La chambre s’ouvre sur une magnifique terrasse en bois aménagée avec un barbecue et le nécessaire pour prendre le repas. Quant à la salle de bains, elle aussi ouverte sur l’extérieur, elle semble se trouver dans la même pièce, avec une vasque, et une douche dont l’eau est chauffée par le soleil.

La maison JR’s est à louer !

Cette superbe maison en A est à louer sur le site Kimoestate.com et pour 600$ la nuit (oui quand même !); elle vous propose :

Les plus belles vues à 360 degrés sur la rivière et la ferme.

Un bain à remous chauffé au bois (ou piscine de plongée s’il fait chaud).

Du glamping hors réseau, alimentation solaire.

Douche chaude Georgeous avec vue sur la ferme.

Chauffage au bois pour l’hiver et brises croisées en été.

Une véranda avec vue sur les magnifiques plaines de la rivière Murrumbidgee.

Une cuisine extérieure – BBQ et réchaud de camping.

Un réfrigérateur solaire.

A ce prix, le petit-déjeuner à base de produits régionaux est compris… En revanche, il faudra laisser vos enfants et vos animaux de compagnie en garde car ils n’y sont pas admis ! Retrouvez notre dossier complet sur les maisons en A (origine, législation, coût, etc.).