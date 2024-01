L’eTH, le camping car électrique qui se transforme en Tiny House de 37 m² en appuyant simplement sur un bouton

Le printemps reviendra bientôt et avec lui, le moment de penser aux vacances d’été ! Le camping-car conquiert chaque année de plus en plus d’adeptes. Lors de l’année que l’on a appelé après COVID, leurs ventes avaient littéralement explosées avec 71 218 camping-cars d’occasion vendus en 2021 selon le site Statista. Des statistiques qui, depuis, ont un peu baissé, mais l’engouement reste grand pour ces véhicules de loisirs. C’est peut-être ce qui a incité deux grands spécialistes du marché à présenter lors du CES 2024, l’eTH (Electric Transformer House), un petit camping-car électrique qui répond aux besoins écologiques, mais également de mobilité, pour les nouveaux campings caristes. Découverte.

Présentation de l’eTH (Electric Transformer House)

Comme dit précédemment, ce camping-car électrique a été présenté lors du CES 2024. Et, il résulte de la collaboration entre Pininfarina, la prestigieuse maison de design italienne, et AC Future, un précurseur des solutions d’habitat du futur. Ce camping-car avant-gardiste et futuriste allie luxe, technologie avancée et durabilité pour répondre aux besoins de mobilité du futur. Bien entendu, en proposant un camping-car électrique, les deux créateurs optent par ailleurs pour un mode de déplacement écologique, alors que les camping-cars sont plutôt réputés pour être polluants. Au regard de ce qu’il propose, il pourrait même être une structure, pour un mode de vie différent et durable.

Un petit tour à l’intérieur ?

C’est donc le luxe et de la haute technologie qui attendaient les visiteurs du CES de Las Vegas 2024. Conçu pour des aventures sur de courtes distances, l’eTH propose des espaces personnalisables supplémentaires, intégrant la connectivité Starlink, une assistance copilote, et des options de couleurs intérieures et extérieures personnalisables. Mais, le « clou du spectacle » réside peut-être dans le fait qu’il soit extensible, en appuyant sur un simple bouton ! En effet, ses parois mobiles s’étendent jusqu’à 37 m².

De plus, il est conçu pour être autonome. Ainsi, son toit de panneaux solaires rétractables ne se contente pas de capter la lumière du soleil, mais produit également plus de 25 kilowattheures (kWh), pour faire face à toutes situations et s’arrêter au gré de ses envies. De plus, l’eTH intègre un système novateur de production d’eau atmosphérique qui transforme l’humidité de l’air en jusqu’à 50 litres d’eau propre par jour, renforçant ainsi ses références écologiques.

Un camping-car conçu pour un road trip en famille ?

Il semble si petit que l’on peine peu à imaginer qu’il puisse accueillir quatre vrais couchages, et pourtant, c’est bien le cas. D’ailleurs, dans la version exposée à Las Vegas, le bloc cuisine et la salle de bains occupent l’espace du côté droit. La salle à manger et le salon s’étendent, eux, du côté gauche. Une grande table centrale propose la possibilité d’accueillir quatre convives. De plus, le canapé peut être converti en lit pour fournir deux couchages additionnels.

Enfin, grâce à des meubles pliables et modulaires, l’eTH équilibre habilement maniabilité et espace, fonctionnant à la fois comme unité de vie accessoire et bureau mobile. « Notre collaboration avec Pininfarina sur la Electric Transformer House ne se limite pas à la conception d’un espace de vie ; elle vise à réinventer la manière dont les gens vivent l’expérience du mode de vie hors réseau », explique Arthur Qin, propriétaire d’AC Futur, dans un communiqué. Pari gagné pour les deux entreprises, non ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .