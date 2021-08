Mais au fait, pourquoi le thé fait partie de notre mode de vie ?

Le thé est la seconde boisson la plus bue au monde après l’eau. Découvrez ses bienfaits sur la santé, mais également son atout minceur et tous les secrets qu’il renferme.

Vous pensiez que le café était la boisson la plus bue au monde après l’eau ? Raté, hormis l’eau, c’est le thé, sous toutes ses formes que les citoyens du monde dégustent le plus… Qu’il soit pris au petit déjeuner, après le repas ou pour le fameux « Tea Time » anglais, il est un incontournable.

Mais d’où vient le thé ? Comment peut-il devenir l’un de vos alliés du quotidien ? Il n’y a pas vraiment de manière idéale de consommer le thé, chacun le préférant de telle ou telle manière… Fruité, Nature, aux plantes, le thé offre un panel presque infini de saveurs. Petite histoire du thé, de ses bienfaits et de ses vertus insoupçonnées.

Qu’est-ce que le thé ?

Tout d’abord, il faut savoir que le thé est une boisson aromatique qui se prépare grâce à l’infusion de feuilles séchées. Les théiers sont eux, des arbustes à feuilles persistantes originaires de l’Himalaya. On consomme ces feuilles de thé depuis la nuit des temps, ou du moins depuis l’Antiquité. À partir du IXème siècle, il se répand au Japon et au monde arabe. En Europe, il faudra attendre le XVIème siècle pour découvrir cette boisson exotique.

Il existe dans le monde, une large gamme de thés qui se classent par couleur : Noir, Vert, Blanc, Jaune, Oolong. Les couleurs du thé se déterminent en fonction de la culture de la plante, le mode de récolte ainsi que les traitements après récoltes.

Les origines du thé

Comme nous pouvions nous y attendre, le thé nous vient de Chine. Et c’est aussi dans ce pays, que le thé fut utilisé pour la première fois en guise de boisson. La première trace historique du thé remonte à 200 ans avant Jésus-Christ, et, à cette époque, il était utilisé comme plante médicinale.

Le thé comme boisson apparaîtrait au cours du VIIIème siècle sous forme de soupe salée, ou consommé avec des agrumes. Les moines bouddhistes seraient à l’origine du thé que l’on déguste encore aujourd’hui. Il n’arrivera en occident qu’entre 1368 et 1644… Le thé est aujourd’hui dégusté pendant une cérémonie au Japon, en Russie ou au Royaume-Uni… On le boit pur, sucré ou avec un nuage de lait, les goûts et les couleurs ne s’expliquent pas !

Quel est le meilleur moment pour boire du thé ?

Concrètement, il n’y a pas vraiment de moment idéal pour boire du thé… Comme pour le café, les amateurs de thé peuvent en boire tout au long de la journée. Cependant, il faut savoir que le thé au petit-déjeuner est un excellent booster pour la journée qui commence. Il évitera le coup de barre de 10h notamment. Le thé noir serait le plus propice à ce moment de la journée. Mais vous pouvez également le déguster avant ou après un repas. Dans le cadre d’un rééquilibrage alimentaire par exemple, le thé va faciliter la digestion et détoxifier le corps.

Et le soir ?

Pour le soir, la théine contenue dans la boisson peut provoquer des troubles du sommeil, mieux vaut alors préférer les infusions de Rooibos ou la verveine, des infusions sans théine. Il est recommandé de ne pas consommer de thé dans les 4 heures qui précèdent le coucher, pour éviter tout problème d’endormissement.

Les bienfaits du thé sur l’organisme

Comme vous pouvez l’imaginer, cette boisson naturelle possède de nombreuses vertus pour l’organisme. Le thé contient naturellement des antioxydants (les polyphénols) réduirait les risques de certains cancers. Les buveurs de thé seraient également moins sujets aux maladies cardiovasculaires, ce serait lié aux flavonoïdes que le thé contient, qui réduirait le cholestérol.

Enfin, le thé possède une indéniable action drainante et diurétique, ce qui facilite la perte de graisse. Une étude chinoise de 2012 mettait en comparaison deux groupes de personne en surpoids. Un groupe buvait du thé, l’autre groupe une boisson placebo. Au bout de 12 semaines, les scientifiques avaient conclu que les buveurs de thé avaient perdu plus de poids que les autres et notamment les graisses viscérales.

Pleins feux sur le thé vert

Le thé vert est celui qui aurait les meilleures vertus pour la santé et la liste est longue :

antioxydant comme nous l’avons déjà évoqué plus haut. Une tasse de thé aurait par exemple 3.5 fois d’antioxydants de plus qu’un verre de jus d’orange. Et sa teneur en vitamine serait 4 fois supérieure. Grâce aux antioxydants, il lutte également contre les effets du vieillissement,

selon certains spécialistes, la consommation de thé vert pourrait réduire les risques de maladies cardiovasculaires, ainsi que ceux d’un AVC. Il serait également efficace contre la fatigue passagère et l’irritabilité,

le thé vert régulerait la glycémie chez les patients diabétique. En fait, il empêcherait la montée en sucre chez les patients atteints de diabète de type 1,

en ajoutant du lait ou du sucre à votre thé vert, il serait bénéfique contre les brûlures d’estomac. Attention cependant, si vous êtes sujets à ce genre de désagrément, boire du thé vert nature pourrait empirer les symptômes,

enfin, il serait bon pour la mémoire et l’attention selon une étude réalisée par l’université de Newcastle.

Le thé, un allié minceur

Attention, ce n’est pas le thé vert qui vous fera maigrir, on ne lui connaît pas encore de pouvoirs magiques ! C’est plutôt l’association du thé vert d’un programme minceur qui vont vous aider à perdre les quelques kilos superflus qui se sont installés pendant les différents confinements. L’association idéale c’est le thé vert, le maté et le guarana… Si le thé vert est un allié minceur, c’est parce que ses feuilles ne subissent pas de fermentation après la cueillette.

Il conserve donc sa teneur en antioxydants. Les catéchines (antioxydants) agissent dans la régulation du poids. La caféine contenue dans le thé booste également les combustions de graisse dans l’organisme. Et sa richesse antioxydante se retrouve également pour avoir un petit ventre bien plat ! En fait, son pouvoir réside dans le fait de venir chercher les graisses viscérales qui se trouvent autour de l’abdomen !

Le thé vert possède également un effet brûle-graisse en produisant de la chaleur dans l’organisme grâce aux catéchines. L’augmentation du métabolisme favorise la perte de calories et donc de poids. Dans l’idéal, il faut consommer trois tasses de thé vert chaque jour.

Enfin côté minceur, il aide à l’élimination et permet un drainage efficace du corps. Au niveau des reins, la caféine qu’il contient augmente la réabsorption de sodium et encourage la filtration. Le thé vert a un effet « coupe-faim » qui empêche les grignotages intempestifs et si dangereux pour les kilos !

Thé ou café quelle est la différence ?

En fait il n’existe pas vraiment de différence entre le thé et le café, puisque les deux substances que sont la théine et la caféine sont la même molécule. Cependant, elles n’agissent pas de la même manière dans notre corps.

Tout d’abord, la concentration en caféine est moins élevée dans une tasse de thé que dans une tasse de café. Le corps assimile différemment la caféine du thé, que celle du café. Celle du thé étant biodisponible, elle passe immédiatement dans le sang. L’action du thé est plus longue que celle du café grâce aux tanins qu’il contient. Le coup de fouet donné par le thé peut atteindre entre 3 et 6 heures…

Cependant la théine, comme toutes les substances, n’agit pas de la même manière sur toutes les personnes. Certains pourront boire du thé toute la journée, sans ressentir d’effets désagréables comme les maux d’estomac ou les troubles du sommeil. Pour d’autres, une tasse de thé le soir les empêchera de dormir. Nous ne sommes pas tous égaux devant les effets du thé, qu’ils soient bénéfiques ou pas d’ailleurs.

Les différentes manières de consommer le thé dans le monde

Le thé se consomme un peu comme on le souhaite, sucré, chaud, froid avec du lait, mais il y a des pays où les habitudes de consommations sortent un peu de l’ordinaire.

au Tibet, le thé se consomme avec du sel et du beurre de yack,

en Inde on l’appelle Chaï, il se boit très sucré, avec du lait et beaucoup d’épices,

à Taïwan, le Bubble Tea est servi froid avec des perles de tapioca,

en Afrique du Nord, il est évidemment à la menthe. Quand en Égypte, il se boit noir et très sucré,

au Qatar, le thé noir est le préféré des Qataris, il se boit avec du lait et du sucre de canne bouilli deux fois !

en Argentine, on consomme du Yerba Maté, un thé vert très amer, qui se boit chaud ou froid,

aux États-Unis, on le sert chaud ou froid, mais souvent accompagné d’une rondelle de citron.

Et en Europe, on l’aime nature, floral ou fruité, il n’existe pas vraiment de rituel du thé comme dans certains pays… Le célèbre Five o’clock Tea est un véritable rituel. Cette tradition aurait été instaurée par la septième duchesse de Bedford… Au XIXème siècle… Depuis toutes ces années, les Anglais adorent se retrouver en famille à 17 h pour partager ce moment privilégié.

Et vous ? Vous le préférez comment le thé ? Froid, chaud, frappé, glacé ? C’est en tout cas une boisson qui peut se consommer toute l’année. Et c’est également un présent qui fera toujours plaisir à celui qui le reçoit. Offrir du thé, c’est offrir le bien-être non ?