Mini maison : découvrez l’étonnant concept russe baptisé FLEXSE !

Vous savez désormais que les Tiny-Houses deviennent de plus en plus prisées des citadins en mal de nature ! Les concepts nous arrivent de tous les pays du monde. Arrêtons sur celui-ci, baptisé FLEXSE qui nous vient de Saint-Pétersbourg en Russie.

SA lab développe en ce moment un module universel de petites maisons qui peuvent s’adapter au gré des envies de leurs acquéreurs. Grâce à ce concept innovant, on peut tout imaginer ou presque ! Des bureaux individuels mais regroupés dans un espace commun, des chambres d’hôte ou encore un sauna, un jacuzzi… Ces petites maisons russes sont étonnantes !

L’originalité du concept FLEXSE, c’est évidemment sa flexibilité ! A partir d’un modèle unique de petite maison ronde au toit pentu, les contenus s’adaptent aux fonctionnalités. Les modules s’adaptent à l’intérieur comme à l’extérieur. Il existe également différentes finitions pour être raccord avec le paysage par exemple ou des bâtiments déjà existants.

Chaque module offre une surface de 10.5m² auquel on peut ajouter une terrasse de 20 m². La totalité des matériaux qui la composent sont respectueux de l’environnement et recyclables.

Grill-House, Maison d’Hôte ou Bureau Annexe, c’est vous qui décidez !

Le premier module a été transformé en un grill-house dans le plus pur style scandinave. Ensuite l’intérieur a été aménagé en fonction des besoins spécifiques du client. « En travaillant sur FLEXSE, nous avons été inspirés par la philosophie de la maison minuscule. La forme elliptique du bâtiment permet de maximiser la convivialité de l’espace intérieur. Il est important de noter que le bâtiment peut être utilisé en toute saison. En hiver, vous pouvez cuisiner et vous détendre confortablement à l’intérieur du bâtiment et en été, vous pouvez utiliser la terrasse ouverte ». explique Alina Chereyskaya, architecte et partenaire de SA lab.

Grâce à ses formes particulières, cette tiny-house originale fabriquée par l’entreprise ruukki, peut être placée sur un relief, sur l’eau ou même pour rehausser une maison en la plaçant sur un toit ! Le concept russe est à priori unique à l’heure actuelle. En revanche, nous ne disposons ni du coût de ces tiny-houses, ni de leurs disponibilités hors Russie.

