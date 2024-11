OBIVAN, l’entreprise bretonne qui transforme les utilitaires en magnifiques vans aménagés

Partir sur les routes, libre de s’arrêter et de dormir sur un spot magnifique, n’est-ce pas le rêve secret de chacun d’entre nous ? Personnellement, j’adorerais louer un van aménagé pour quelques semaines de road trip à travers l’Europe du Nord. Et, si un jour, mon budget me le permet, je m’offrirai peut-être mon propre van aménagé, en faisant confiance à OBIVAN, une entreprise familiale basée à Guidel (56). Et, je m’offrirai surtout la qualité et le savoir-faire de deux passionnés, Manuel Sabagh et Marc, qui mettront un point d’honneur à réaliser mon van sur-mesure. Mais, qui est OBIVAN, et que propose l’entreprise en termes d’aménagement de vans ? Présentation.

Un aménagement sur mesure

La jeune entreprise est basée à Guidel dans le Morbihan et spécialisée dans l’aménagement sur mesure de véhicules de loisirs : les vans. OBIVAN a été fondée et est dirigée par Manuel Sabagh, un ingénieur reconverti et passionné de voyages en véhicules aménagés. Et, à la fabrication, se trouve Marc, dessinateur industriel de formation et passionné par le travail du bois. Et, c’est encore d’une passion que découlera une vie professionnelle, comme il l’explique sur le site par ces mots : « En 2022, j’ai acheté mon premier van et j’ai tellement aimé l’aménager que j’ai voulu en faire mon métier à plein temps ». En confiant l’aménagement de votre véhicule à OBIVAN, vous le confierez par conséquent à deux passionnés qui mettront un point d’honneur à satisfaire vos moindres désirs !

Des véhicules autonomes en énergie

L’éventail des possibilités est large, il va de la carrosserie à l’isolation, en passant par l’aménagement intérieur, l’électricité, le réseau d’eau, etc. Prenons quelques exemples. Pour la carrosserie, OBIVAN peut installer des ventilations, des lanterneaux ou encore des coupelles de remplissage. En termes d’isolation, vous aurez le choix entre le liège projeté, la laine ou l’Armaflex, ainsi qu’un habillage en bois et en feutrine. Les aménagements intérieurs sont conçus en bois, sur mesure, et peuvent être choisis fixes ou amovibles. Du côté des énergies, l’installation de batteries auxiliaires (AGM, Gel, Lithium) est possible, souvent couplées avec des systèmes de recharge via alternateur ou panneaux solaires. L’entreprise intègre également un système pour être autonome en eau, ainsi que les équipements adéquats (réfrigérateur, glacière, chauffe-eau, etc.). Enfin, OBIVAN accompagne ses clients si des homologations sont à prévoir pour leur véhicule aménagé.

Des aménagements amovibles

En juillet 2024, Manuel et Marc d’OBIVAN ont terminé un nouvel aménagement sur un Ford Transit Custom L2H1 pour Florence, son mari et leurs trois petits chiens. Les propriétaires du véhicule ont opté pour un aménagement entièrement amovible, rendant au Ford Transit ses fonctions originelles une fois les vacances terminées. De plus, en optant pour un aménagement amovible, vous évitez les contraintes d’homologation, ce qui est un véritable avantage ! En termes d’aménagement, les propriétaires ont choisi une baie teintée coulissante sur le côté avant conducteur. Ils ont aussi opté pour des aérations basses et hautes et une isolation intégrale en Armaflex de 19/10 mm, avec un habillage en bois et en feutrine pour un confort optimal.

Ils ont également souhaité un système électrique sous la banquette passager, avec une batterie au lithium de 100 Ah rechargeable par l’alternateur. L’aménagement est fonctionnel et inclut aussi de nombreux équipements tels qu’une glacière à compression de 20 L, des réservoirs de 50 L pour l’eau propre et les eaux usées. Également un réchaud à gaz 2 feux, un chauffage stationnaire au gasoil, un éclairage LED complet, et diverses prises USB et 12 V. En revanche, le prix du van aménagé n’a pas été communiqué. Alors, pour plus d’informations ou pour découvrir les réalisations d’OBIVAN, vous pouvez consulter leur site officiel. Que pensez-vous des vans aménagés ? Avez-vous déjà testé le road trip à bord de ce type de véhicule ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .