Serge Propose, des meubles en bois fonctionnels et adaptés aux espaces réduits des vans aménagés

Vous avez peut-être déjà tenté l’aventure de la « van-life », prisée des vacanciers en mal d’aventures insolites ? La van-life devient un mode de vie, et nombreux sont ceux à aménager un fourgon ou un van pour en faire une résidence secondaire. Avec un van aménagé, on va où on veut quand on veut sans forcément faire de plans des mois à l’avance. Les aménageurs de vans croulent sous les demandes depuis quelque temps, et ce n’est pas l’entreprise Serge Propose, basée à Mérignac, qui dira le contraire. Spécialisée dans l’aménagement de vans et de camping-cars, proposant des intérieurs minimalistes et fonctionnels, elle a été fondée par Cyril Chabaud en 2021. Le Volkswagen Transporter est son modèle fétiche, mais elle s’ouvre progressivement à d’autres marques pour satisfaire les demandes croissantes des clients. Présentation.

Du mobilier adapté aux espaces réduits des vans aménagés

Cyril Chabaud, architecte de formation, a débuté en aménageant son propre véhicule, un Volkswagen T4 nommé Serge, lors d’un voyage à travers l’Europe. De cette passion et de ce voyage, est né le nom de l’entreprise, mais également une expérience solide qui l’a incité à faire de sa passion un métier ! Il s’est alors formé pendant quelques années sur les aménagements de fourgons, et notamment du Volkswagen Transporter. D’architecte, il est devenu menuisier, mêlant les deux compétences pour créer des meubles adaptés aux espaces réduits des vans. À ce jour, il a aménagé près d’une trentaine de véhicules, mettant l’accent sur l’ergonomie et la fonctionnalité, tout en garantissant une esthétique épurée.

Un ameublement à partir de 5 000 €

L’entreprise propose des kits sur mesure ainsi que des configurations standard, le tout pensé dans un esprit minimaliste pour maximiser l’espace et le confort. Ainsi, trois configurations sont disponibles en configuration standard pour ceux qui les préfèrent au sur-mesure. Les kits baptisés Adventure, Sigma et Alpha sont modulaires et s’installent directement dans la caisse d’un van. Ces kits sont aussi financièrement plus accessibles que du sur-mesure, évidemment. Les prix varient en fonction des options et des matériaux choisis, allant de 5 000 € pour le kit de base à 45 000 € pour des aménagements haut de gamme. Par exemple, le modèle haut de gamme comprend un toit relevable, un sol en chêne massif, des meubles en peuplier stratifié et divers équipements comme un chauffe-eau et un réservoir d’eau de 70 litres. Cyril Chabaud met un point d’honneur à utiliser des matériaux de qualité pour garantir la durabilité et le confort.

De nouveaux aménagements pour d’autres modèles

Comme je vous l’ai dit, Serge Propose est spécialiste de l’aménagement du Volkswagen Transporter, et au regard du passé du fondateur, on comprend très vite pourquoi. Néanmoins, l’entrepreneur girondin n’est pas contre l’idée d’élargir le champ de ses possibilités. En effet, il envisage d’aménager d’autres modèles de vans, qui nécessiteront notamment des budgets plus importants.

La vie en van séduit de plus en plus d’adeptes de cette liberté d’aller et venir avec « sa maison sur le dos ». Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’entreprise sur le site officiel : sergepropose.com. Et, vous ? Est-ce que la vie en van vous tente pour vos prochaines vacances ou plus si affinités ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .