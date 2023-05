Tiny House, maison container, yourte, un appel à projet pour un hameau léger à Plouigneau en Bretagne (29)

Si vous envisagez de vivre dans une tiny house en habitat léger, il va falloir préparer vos valises ! Destination Bretagne et plus exactement la commune de Plouigneau dans le Finistère. En effet, la petite commune de 4 900 habitants vient de créer un hameau léger pour répondre aux demandes d’installation en habitat écologique et abordable financièrement. Un projet qui s’inscrit dans un cadre plus large de réaménagement et de revitalisation du centre-ville. Cet objectif est porté par une équipe municipale dynamique et engagée en matière d’accès au logement. Recouvrant 4 800 m², le terrain communal dédié est situé en centre-ville. Il sera aménagé et mis à disposition pendant 99 ans. Le terrain accueillera sept habitats réversibles ainsi que des espaces communs (buanderie, cuisine partagée, salle commune, chambre d’amis…) dans une maison de caractère rénovée par la municipalité. La commune lance un appel à projet pour sélectionner de futurs habitants qui contribueront à sa mise en place. Ils seront accompagnés par l’association Hameaux Légers, porteuse du projet. Découverte.

Découvrez les charmes de Plouigneau avant de vous installer

Commune rurale du canton de Morlaix, Plouigneau est située dans le nord-est du Finistère, en Bretagne. Elle est caractérisée par des paysages verdoyants, des champs et des prairies. La commune est traversée par plusieurs cours d’eau, dont le Dourduff et le Guillec, offrant des endroits agréables pour la pêche et les promenades en nature. Le village de Plouigneau est centré autour de son église paroissiale, dédiée à Saint-Yves. On y trouve également plusieurs chapelles et fontaines, des infrastructures qui témoignent de son riche patrimoine culturel et religieux. Plouigneau offre aussi de nombreuses activités sportives et de loisirs, notamment des sentiers de randonnée, des pistes cyclables, des terrains de tennis et un terrain de golf. Pa ailleurs, la commune accueille chaque année plusieurs événements culturels et festifs tels que des concerts et des festivals. Cela ne vous donne-t-il pas envie de vous installer en Bretagne, d’y retrouver une vie moins superficielle qu’en ville et axée sur la nature ?

 

Un hameau léger, qu’est-ce que c’est ?

Un hameau léger est un endroit où les résidents vivent de manière participative dans un petit nombre d’habitats réversibles. Ce type de lieu est conçu pour être accessible aux foyers à faible revenu, en partenariat avec la commune d’accueil. Même si chaque foyer a son propre habitat et un espace extérieur privatif, il partage également des espaces communs. Ce peut être une buanderie, des espaces de réunion, une grande cuisine et une salle à manger, des chambres d’amis, un parking, un atelier et un abri vélo avec les autres résidents. En tant qu’association, les résidents gèrent collectivement le projet et le lieu de vie en prenant soin des relations humaines. Pour garantir le caractère écologique, participatif et non spéculatif des projets de hameaux légers, ceux-ci doivent se conformer à une charte.

Quelles seront les habitations éligibles à ce projet ?

Dans un hameau léger, les habitations doivent respecter certains codes. Toutes les habitations doivent pouvoir être démontées, déplacées ou compostées. L’objectif, après la fin du bail de 99 ans, étant de laisser le sol à l’état initial, comme si personne n’avait jamais habité à cet endroit. Les habitations doivent avoir une faible empreinte écologique et être construites avec des matériaux biosourcés autant que possible, sans fondations en béton. L’objectif étant de ne pas imperméabiliser durablement le sol. Souvent appelé habitat léger, il peut prendre différentes formes telles qu’une tiny house pour les modèles mobiles, une yourte pour les modèles démontables, une maison conteneur pour les modèles déplaçables ou encore une kerterre pour les modèles biodégradables. Si vous souhaitez déposer votre candidature face à cet appel à projet, retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site Hameaux Légers, rubrique « Candidater », avant le 4 novembre 2023.

Les rendez-vous utiles à ne pas manquer

Deux temps d’informations et de rencontres autour du projet sont également proposés en visioconférence :