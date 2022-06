Tiny House : où louer une petite maison sur roues cet été pour vos vacances en Bretagne ?

Vous envisagez de devenir les heureux propriétaires d’une tiny house, mais vous avez envie de tester avant; vivre dans un petit espace, en pleine nature, cela vous tente mais vous n’osez pas vous lancer… Et si, cet été, vous partiez en Bretagne, dans l’un des quatre campings proposant des tiny houses à la location ? Ceux que l’on appelle désormais les « tynistes » vont pouvoir s’en donner à cœur joie ! Les tiny houses envahiront les campings cet été et vous permettront de découvrir ce qu’est la vie dans ces petites maisons… Guerlédan (22), Saint Benoit des Ondes (35), Plouezec (22) ou Plounéour-Brignogan (29), voici quatre spots bretons à découvrir pour vivre en tiny house cet été. C’est parti !

Le camping Le Point de Vue à Guerlédan (22)

Dans ce camping des Côtes d’Armor, trois tiny houses ont été installées et s’inscrivent dans le cadre de la politique touristique Cœur de Bretagne, Kalon Breizh. Un programme qui vise à diversifier l’offre d’hébergement et de service touristique par des types d’hébergement originaux. Les tiny houses seront disponibles pour la saison touristique 2023… En attendant, vous pouvez louer des cabanes, conçues par HelloCabanes, pour un séjour où l’on se recentre sur l’essentiel ! Renseignements et réservations : Le Point de Vue.

Le village insolite à Saint Benoit des Ondes (35)

Dans ce camping de Saint Benoît des Ondes, un hébergement unique et insolite près de Saint Malo et du Mont saint Michel vous attend. Vous allez pouvoir découvrir le glamping dans une charmante tiny house totalement équipée, mais sans superflu. Parfait pour un séjour cocooning mais écologique dans une charmante tiny house ! A l’intérieur, vous disposerez d’une cuisine équipée, d’un coin salon, de toilettes sèches et d’une salle de bain… Sur la mezzanine, un espace nuit de 5 m² accessible par une échelle de meunier. La tiny house peut accueillir deux personnes et coûte 60€ la nuit. Renseignements et réservation : Le Village Insolite.

Le camping Cap Bréhat à Plouezec (22)

Les tiny houses du Cap Bréhat vous permettent de séjourner en famille (4 personnes) dans une véritable petite maisonnette à l’esprit cosy, avec un espace optimisé et parfaitement aménagé… Vous disposerez d’un salon avec petite cuisine équipée, et d’une salle de bain avec WC. A l’étage, la chambre des enfants avec des lits jumeaux et un lit double de 140 x 190 cm. Les tynistes disposeront également d’une grande terrasse équipée d’un salon de jardin. Renseignements et réservation : Le camping Cap Bréhat.

Le Slow Village Breizh Legend à Plounéour-Brignogan (29)

Dans ce camping du Finistère, deux styles de tiny houses sont disponibles à la location: la première tiny est pour deux personnes avec une chambre et une surface de 16 m². Salon, cuisine équipée, salle de bain, toilettes et chambre avec lit pour deux personnes accueilleront les visiteurs dans un style scandinave. La vue sur mer est imprenable et promet un séjour calme et serein. La seconde tiny house peut accueillir une famille de quatre personnes et dispose de deux chambres et d’une surface de 26 m², toujours avec une superbe vue sur la plage et la mer… Le petit déjeuner en terrasse aménagée sera évidemment de rigueur ! Renseignements et réservation : Le Slow Village Breizh Legend.