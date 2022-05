Une magnifique maison container fabriquée avec des modules de marchandises montés en quinconce

Connaissez-vous The Hygge Box Hop : Hocking Hills à Rockbridge, Ohio, États-Unis appelée couramment Hygge ? Non ? C’est peut-être normal, car l’Ohio c’est un peu éloigné de la France !!! Sachez que si vous avez envie de tester la vie en maison container lors de l’une de vos virées aux States, Hygge fait partie des ces habitats alternatifs, qui font un véritable tabac sur Airbnb par exemple. Dans ce coin très sauvage qu’est l’état de l’Ohio aux Etats-Unis, vous pourrez donc loger dans la maison container d’Emily et Seth Britt. Construite par l’équipe de Box Hop, elle a l’étonnante particularité de posséder deux cheminées. Découverte !

L’extérieur de la maison Hygge

Cette maison a été construite et pensée pendant plus d’un an avant d’aboutir à cette superbe demeure… Elle possède deux cheminées Focus, une à l’intérieur et une à l’extérieur. L’iconique cheminée Gyrofocus, suspendue à l’intérieur du salon, entourée de baies vitrées, est bien visible depuis l’extérieur. Elle ressemble à une soucoupe volante et elle donne un charme fou à cette maison container. Maison qui a été bâtie à partir de 3 containers de 40 pieds et trois containers de 20 pieds… Enfin pour parfaire la visite de l’extérieur, elle dispose d’une impressionnante terrasse pour profiter de tous les panoramas visibles depuis la maison.

L’intérieur de la maison Hygge

Dans cette maison, ce qui est sûr, c’est que vous ne manquerez pas d’espace… La décoration intérieure s’inspire totalement du style scandinave, même si elle se trouve au cœur d’une forêt de l’Ohio. Les baies vitrées qui entourent la maison offrent une vision époustouflante de la forêt et des couleurs dont elle se pare au fil des saisons. La cheminée extérieure permet de profiter de la terrasse même lors des fraîches soirées. Elle dispose d’un immense salon, de cinq chambres pour deux personnes, de quatre balcons privatifs pour un total de 112 m² habitables… N’oublions pas de citer le sauna privé et le bain à remous qui peuvent accueillir 6 personnes pour un moment de détente. Les hôtes précisent que l’accès peut être rendu difficile par les conditions météorologiques hivernales… Pensez à louer un 4 x 4 si vous la louez en hiver, et préparez aussi un carte bancaire parfaitement approvisionnée !

Combien coûte une nuit dans cette maison ?

Lorsque l’on interroge Airbnb sur les prix et disponibilités de cette maison, on s’aperçoit assez vite que ce n’est pas accessible à tous les budgets… Pour la nuit du 22 au 23 juin par exemple il faudra payer 961€ tous frais compris… Et apparemment à partir du 1er janvier, il ne sera plus possible de louer une seule nuit, mais obligatoirement deux. Soit 1690€ pour louer cette maison. A ce prix vous aurez quand même le droit de profiter de 36 avantages : vues panoramiques, sur la montagne, la vallée ou le parc, salle de bain avec sèche-cheveux, eau chaude et shampoing, chambre avec linge de lit, sèche-linge, serviettes, draps, savon et papier toilette et fer à repasser.

Pour les divertissements vous aurez accès à une télévision avec le câble et aurez la possibilité d’inviter 25 personnes pour une séance privée… En vrac, vous aurez aussi la clim, le chauffage, le wifi, la cafetière, la vaisselle, et le barbecue. Et vous aurez même un jacuzzi privé, à ce prix, on n’en n’attendait pas moins ! Pour la louer, c’est par ici sur Airbnb / Plus d’infos : theboxhop.com